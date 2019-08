Con 'Nacho' Fernández y Borré, River Plate presentó convocatoria para enfrentar a Boca Juniors

River Plate recibirá a Boca Juniors este domingo en una nueva edición del 'Superclásico' argentino por la Superliga. El Monumental de Núñez será el escenario para el encuentro válido por la quinta jornada del torneo doméstico.

Con el aliciente de haber quedado emparejados en la serie por las semifinales de la Copa Libertadores, River develó la lista completa de 19 jugadores para enfrentar a su clásico rival este domingo.

(Foto: River Plate)

Pese a los rumores, Marcelo Gallardo confirmó a Ignacio Fernández en la lista de concentrados. No obstante, 'Nacho' no será de la partida por no estar físicamente al 100%. Para el estratega del 'Millonario', el volante es fundamental en su esquema, por ello decidió incluirlo en la lista.

Asimismo, River Plate no dejará a ninguno de su habitual plantel fuera del 'Superclásico'. Salvo lesionados como Leonardo Ponzio, el cuadro de Núñez irá con todo.

Cabe destacar que la última vez que se enfrentaron fue en la final de la Copa Libertadores del año pasado, en Madrid. El último antecedente en el Monumental terminó con el partido suspendido por los incidentes con el bus de Boca Juniors.

River Plate 3-1 Boca Juniors | VIDEO

Luego de este domingo, River Plate y Boca Juniors deberán definir al finalista de la presente edición del certamen continental. La ida se jugará en el Monumental (01/10), mientras que el duelo de vuelta se llevará a cabo en la 'Bombonera' (22/10).