Alfio Basile es uno de los entrenadores más exitosos del fútbol argentino. Los títulos con la ‘Albiceleste’ y los trofeos ganados a nivel de clubes hablan por el ‘Coco’. Pero no todo fue alegría en la carrera del ya exestratega. También hubo momentos dramáticos, como el que vivió por culpa de Teófilo Gutérrez.

En su etapa de Racing Club, el 2012, Alfio Basile pasó por una de las experiencias más duras de su larga trayectoria, cuando su dirigido, el colombiano ‘Teo’ Gutiérrez, sacó un arma en medio de la pelea con su compañero Sebastián Saja, luego de una contundente derrota (4-1) ante Independiente. Recordemos que en ese duelo, Gutiérrez fue expulsado.

El drama que vivió Basile en el vestuario de Racing Club. (Video: FOX Sports)

“Me jugué la vida ese día. Fue una situación brava, pesada. Hay que estar en ese momento, ¿eh? Nunca en mi vida me había pasado algo semejante. Fue complicado porque tal vez se le escapaba (un tiro), nunca se sabe. ¿Si el arma era de juguete? Anda a comprobarlo. Era una máquina, un fierro terrible”, reveló Basile, en entrevista con 90 Minutos de Fútbol, de FOX Sports.

Impactado por lo que había presenciado, y luego de la caída a manos de Independiente, Basile, horas más tarde, decidió dar un paso al costado de manera definitiva. Y así terminó su etapa como entrenador.

“Ya venía cansado, pero el gran quilombo de ‘Teo’, que sacó la máquina esa en el vestuario, me terminó de convencer de que tenía que dejar de trabajar. Tengo nietos, mira las cosas que me tengo que bancar. ‘No estoy más para esto’, me dije”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Brasil: Así lucen sus imponentes estadios por la pandemia del coronavirus

Brasil: Así lucen sus imponentes estadios por la pandemia del coronavirus (Video: EFE)

MÁS EN DT....

MÁS VIDEOS

Impresionante concurso de cachetadas entre Vasily Kamotsky y Black Papa

Impresionante concurso de cachetadas entre Vasily Kamotsky y Black Papa (21/04/2020)