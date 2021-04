Los principales de Europa empiezan a ‘tirarse hacia atrás’ y la idea de la Superliga empieza desaparecer. Los clubes de la Premier League fueron los primeros en dar un paso al costado, luego Atlético de Madrid y Barcelona, dejando sin sustento a Florentino Pérez, presidente de la nueva competición, que explicó que serviría para “salvar al fútbol”.

Tras la noticia, más de un entrenador del fútbol europeo decidió dar su opinión al respecto; sin embargo, una de las declaraciones que más ha llamado la atención fueron las de Carlo Ancelotti, entrenador de Everton, quien creyó que “todo se trataba de un chiste”.

“¿Mi primera reacción? Dije que estaban de broma, que tenía que ser un chiste”, apuntó el técnico italiano en la conversación con la prensa antes del partido de este viernes ante Arsenal.

“Es una broma porque hace unas semanas me preguntaron en televisión sobre esto y dije que no podía pasar porque era imposible. La cultura europea del deporte es diferente a la americana, no porque ellos estén equivocados y nosotros no, es que la gente y la cultura son diferentes”, añadió el exReal Madrid.

Ancelotti cree que el formato podría funcionar en Estados Unidos debido a que “ven el deporte más como un entretenimiento”. “En Europa vivimos con la pasión del resultado. Ahora el fútbol es deporte y negocio, pero hay que tener en cuenta ambas cosas”.

Para finalizar, el técnico italiano aseguró que los doce equipos fundadores estaban equivocados porque “no tomaron en cuenta la opinión de los jugadores, los entrenadores y los aficionados”.