Florentino Pérez: “Es imposible hacer fichajes como Mbappé o Haaland sin un modelo como la Superliga”

La Superliga Europea se desmoronó en cuestión de días; sin embargo, según Florentino Pérez, el proyecto no ha terminado, solo se encuentra “pausado por unas diferencias”. El presidente del Real Madrid, en diálogo con el programa español ‘El Larguero’ salió al frente ante los comunicados de algunos clubes anunciando su salida de este ambicioso proyecto.

Estoy un poco triste y decepcionado porque llevamos tres años trabajando en este proyecto. Consiste en qué podemos hacer para luchar contra la situación económica en el fútbol español. LaLiga es intocable, forma parte de la historia. Y el formato de la Champions está obsoleto, viejo y solo tiene interés a partir de los cuartos. Antes no tiene interés”, confesó.

Tras ello, el directivo se refirió a los grandes fichajes para defender el modelo de su proyecto, la Superliga Europea: “Para los clubes, no solo para el Real Madrid, será imposible hacer grandes fichajes como Haaland o Mbappé si es que no tenemos un modelo como la Superliga. El fútbol está en crisis y los de UEFA no quieren reconocerlo. No hay interés en el fútbol como antes y eso puede ser letal”.

Show Player

Sobre los comunicados de los equipos como el Manchester City, Atlético de Madrid o Chelsea, en el que anunciaban que no iban a participar del proyecto, el presidente del Madrid fue muy claro. Como se recuerda, para este proyecto firmaron un documento vinculante, que los mantiene unidos a esta idea de la Superliga, una eventual salida se realizaría solo con una indemnización.

“Ningún club ha pagado la penalidad. Eso quiere decir que ninguno ha salido oficialmente. Veremos que sucede, vamos a trabajar mucho por este proyecto”, finalizó.





🚨⚽️ Entrevista a Florentino Pérez EN DIRECTO en @ellarguero



👔 El presidente del @RealMadrid y de la Superliga charla con @ManuCarreno



📲 #FlorentinoConManu https://t.co/Z6QjFSdgXh — El Larguero (@ellarguero) April 21, 2021

Conforme a los criterios de Saber más