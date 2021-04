Liverpool es uno de los clubes fundadores de la nueva Superliga Europea, nuevo torneo continental que buscará que los “equipos campeones” del ‘Viejo Continente’ se enfrentan; sin embargo, todo hace indicar que sus futbolistas no están muy de acuerdo. Así lo dejó claro James Milner.

El jugador inglés atendió a los medios de comunicación tras el empate a uno contra el Leeds United por la jornada 32 de la Premier League.

“Como piensa todo el mundo, hay muchas preguntas por resolverse. Solo puedo dar mi opinión. No me gusta y espero que no llegue a ocurrir”, dijo a Sky Sports el capitán del Liverpool, uno de los clubes fundadores de la Superliga.

Milner es de los primeros futbolistas de uno los clubes fundadores en posicionarse contra la Superliga, junto a Bruno Fernandes, del Manchester United, y Joao Cancelo, del Manchester City.

UEFA amenaza a los clubes de la Superliga

Este lunes, Aleksander Ceferin, presidente de la institución, cargó contra el certamen anunciado el pasado domingo por un grupo de 12 clubes. Asimismo, el directivo advirtió que disputar dicho torneo será perjudicial para los futbolistas a nivel internacional.

“Los jugadores que participarán en la Superliga no jugarán en el Mundial ni en Eurocopa. No podrán representar a selecciones nacionales”, sostuvo el titular en una conferencia de prensa. Enseguida, el alto dirigente lamentó la posición de las instituciones poderosas del ‘Viejo Continente’.

“Es un proyecto vergonzoso y egoísta, que cuenta con el rechazo de toda la sociedad. Es un proyecto cínico que va contra lo que debería ser el fútbol y es una bofetada contra los valores del fútbol y contra toda la sociedad. Nunca permitiremos que se ponga en marcha un proyecto así”, agregó Ceferin.