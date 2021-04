Cuando el fútbol despertó, la Superliga Europea todavía estaba allí, a pesar que el Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham y Chelsea cogieron los chalecos salvavidas y se tiraron por la borda. Al cierre de esta nota, desde España e Italia había un silencio sísmico que seguro hoy terminará por reafirmar si -finalmente- hay terremoto o solo un leve remezón en el fútbol mundial.

“Brexit, agoniza la Superliga”, tituló el diario Mundo Deportivo en su portada. “Sabemos que esto es un negocio y que soy parte de ello, pero también sigo siendo el pequeño niño que solo quería jugar al fútbol”, se pronunció Kevin de Bruyne, creativo del City. “Ayer una fiesta, hoy hundidos. El Chiringuito de Florentino”, tuiteó Gerard Piqué en sorna por el anuncio que hizo el programa español por los clubes ingleses que retrocedieron en la iniciativa del presidente del Real Madrid.

En menos de 48 horas, el fútbol mundial estaba siendo testigo de un cisma histórico. Sin embargo, sin seis de sus participantes, la irrupción de la Superliga Europea tendrá que desestimarse o planearse con otros equipos. Replicar el torneo con clubes Conmebol es casi imposible y la razón es millonaria: no hay un inversionista como Key Capital Corp, firma financiera que impulsa el torneo con 3.5 mil millones de euros para cada uno de los 12 clubes (ahora 6) firmantes.

Desde el lejano Perú, hemos recibido la noticia como quien conoce si crecen flores en Júpiter. Salvando el abismo y la distancia, presentamos pequeñas historias de los peruanos que jugaron en alguno de los “Clubes Fundadores” .

La Superliga europea empezaría en agosto del presente año. (Getty)

Aicart-Iniesta, el peruano desconocido

Miguel Loayza, Juan Seminario y Jugo Sotil. Así responde la memoria cuando se cita a los peruanos que jugaron en el FC Barcelona, último club en acoplarse al proyecto de la Superliga Europea el domingo pasado antes del anuncio oficial y horas después de ganar la Copa del Rey. Sin embargo, hay un cuarto jugador nacional que paseó su fútbol por el Camp Nou.

Digamos que antes de don Andrés Iniesta, el primero con el apellido en el club blaugrana fue un jugador de corazón blanquirrojo: Pedro Aicart-Iniesta. Nació en Chulumani, Bolivia, y a los 3 años llegó al Perú y se nacionalizó. Cuando tenía 20 fue parte del grupo de suplentes que asumió la responsabilidad de cubrir a la titulares de Universitario de Deportes en la grandiosa campaña de la Copa Libertadores de 1972, ya que se fueron a jugar con la selección peruana.

Y lo hizo tan bien, que al año siguiente el FC Barcelona de España lo contrató. Llegó justo meses después del ‘Cholo’ Sotil (noviembre 1973) y también se fue mucho antes que él (abril 1974). “Los mismos dirigentes que vinieron a Lima para llevarse a Teófilo Cubillas, y terminaron por fichar a Sotil, me vieron en un partido contra el Nacional de Uruguay en Lima, en las semifinales, que ganamos 3-0. Dicen que también me siguieron en la vuelta. La cuestión es que el emisario del Barza habló con mi papá y viajamos. Imagínate: no tenía ni un año en Primera y ya estaba en el Barcelona”, le contó a El Comercio en el 2012.

Lo inaudito de la llegada de Aicart-Iniesta al FC Barcelona no pasa por los 100 mil soles la época que costó su pase o la prueba de fuego que tuvo que pasar contra el Arsenal -otro que se bajó de la Superliga Europea- para quedarse en el primer equipo, sino por la persona que hizo posible su llegada al club catalán. “La ‘U’ recibió ese dinero después del contacto con José María Minguella. Todo lo que yo sabía del club por mi familia se quedó chico. Era como estar en otro mundo”, confesó el futbolista que falleció el 2013.

Peruano Pedro Aicart Iniesta, quien jugó en el Barcelona, falleció en Trujillo

¿Quién es José María Minguella? En 1973 era asistente de Rinus Michels en el Barza, bien reconoce Aicart-Iniesta. Sin embargo, en 1982 ya cumpliendo el papel de agente de futbolistas pudo concretar el fichaje de Diego Maradona para el equipo catalán. Y no solo consiguió este fichaje bomba: en el año 2000, a través de su despacho, se consiguió que Lionel Messi pase pruebas en el club cuando era un niño de 13 años. Lo demás ha sido historia.

Regalo de Navidad

Para el sábado 22 de diciembre de 1973, Pelé ya era O’Rei, y Johan Cruyff era el verdadero y único heredero al trono del fútbol. Y claro, dos peruanos -Sotil y Aicart-Iniesta- lo veían de cerca en el vestuario del FC Barcelona. Dos días antes de la nochebuena, el Camp Nou; es decir, más de 90 mil asistentes, vieron la elasticidad del holandés en un tanto que 48 años después sigue siendo “el gol imposible”.

Rival: Atlético de Madrid. Ocasión: Fecha 15 de la liga española. Temporada: 1973-1974. Titulares del Barcelona: Sadurní; De la Cruz, Torres, Rifé II; Juan Carlos, Costas; Rexach, Asensi, Cruyff, Sotil y Marcial. Resultado: victoria 2-1.

Aquella campaña que llevó al FC Barcelona a romper una racha de 14 años sin títulos ligueros se coronó con un golazo marcado en el arco de los ‘Colchoneros. Sobre el minuto 44, un centro de Carles Rexach (el jefe de menores que permitió que Messi pase pruebas en el Barcelona) tiró un centro pasado que parecía perderse fuera del campo. Sin embargo, Cruyff apareció con todo su talento para protagonizar un acto de magia.

Johan Cruyff le reconoció a El Comercio, en el 2013, que Hugo Sotil fue un gran amigo y que nunca se distanciaron. (Foto: Don Balón)

Se suspendió en el aire, alargó la pierna derecha y cacheteó con fuerza el balón, que se clavó en el arco del Atlético. Golazo. Al festejo corrió Hugo Sotil y luego fueron llegando los demás compañeros que intentaban calmar la felicidad del holandés que no dejaba de saltar.

“Centro desde la derecha y remate inverosímil, sin ángulo de tiro, sin posición de remate, sin terreno apenas ante sí... de Cruyff que, en vuelo, con un movimiento lateral de la pierna derecha, impulsó la pelota para marcar, cruzándola a la izquierda. Marcó un gol imposible si no se posee el don de la genialidad”, escribió Jesús Fragoso del Toro en su crónica en Diario Marca.

Nunca más una Navidad blaugrana tuvo sobre la mesa el regalo de un gol inmortal.

El fuera de lista

En el sillón del programa “El Francotirador”, Nolberto Solano contó la escena. José Mourinho llamó al celular de ‘Ñol’ y le preguntó referencias por Claudio Pizarro. El hoy asistente de Ricardo Gareca le dio las mejores y en el verano europeo del 2007, el Chelsea fichó al ‘Bombardero de los Andes’.

En los últimos cuatros de aquel año (setiembre-diciembre) ocurrieron hechos puntuales que marcaron la carrera de ‘Pizza’. Primero, contratado por Mourinho, el delantero peruano vio como el 20 de setiembre el portugués renunciaba sin dar explicaciones al cargo de técnico.

La directiva del Chelsea puso al israelí Avram Grant, asistente impuesto del luso, en su lugar y las cosas se torcieron para Claudio, quien dos meses más tarde estaba en el ojo de la tormenta por el escándalo del “Golf Los Inkas” en la selección peruana.

Claudio Pizarro, Mourinho y su pase por el Chelsea de la Premier League

Pizarro peleaba en el puesto con Didier Drogba y Andriy Shevshenko, y pronto llegaría otro delantero que terminaría con sus opciones en el ataque de los ‘Blues’. Ese atacante era el francés Nicolás Anelka.

Claudio era casi siempre suplente en la Premier League (4 veces titular de 20 patidos en toda la temporada), y en la fase de grupos de la Champions League tampoco era muy considerado. De los seis partidos en disputa, fue suplente contra el Schalke 04 (ida y vuelta), y solo disputó un partido completo ante el Valencia (0-0), además de 14′ contra el Rosenborg.

En el mercado de invierno del fútbol europeo a inicios del 2008, Avram Grant pidió el fichaje de Anelka, y Claudio pasó a tener menos opciones. Lo más agravante se notó en la inscripción de la lista de futbolistas para disputar los octavos de final de la Champions League.

Por decisión del entrenador israelí, el peruano quedó fuera para incluir al galo Anelka. El Chelsea, en tanto, pudo alcanzar la final contra el Manchester United tras eliminar al Olympiakos (octavos de final), Fenerbahce (cuartos de final) y Liverpool (semifinales).

Claudio Pizarro jugó en la temporada 2007-2008 con la camiseta del Chelsea inglés. (Foto: AFP)

Anelka tampoco pudo sacarle el puesto a Drogba o Shevshenko. Apenas jugó 53′ antes de la final disputada en el Estadio Luzhniki de Rusia. Sin embargo, en la definición protagonizó la jugada que decantó el título a favor del Manchester United. El francés falló el penal decisivo de la tanda frente a Van der Sar, mientras Pizarro se lamentaba en las tribunas.

Al año siguiente, ‘Pizza’ volvió a su amado Werder Bremen, y Anelka se quedaría en el Chelsea para cumplir la mejor campaña en un club: 59 goles y 38 asistencias en 184 partidos. El efímero paso del peruano en el fútbol inglés apenas duró un año, su lugar en el mundo siempre estuvo en la Bundesliga.

MÁS EN DT:

VIDEO RECOMENDADO:

Sporting Cristal vs. Sao Paulo: Martín Benítez colocó el 2-0 en el Nacional (Video:ESPN)