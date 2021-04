Cambios radicales en el fútbol europeo. De acuerdo a información de The Times (Reino Unido) y The New York Times (USA) el anuncio de la Superliga Europea es inminente. Los clubes más poderosos del Viejo Continente -salvo algunos pocos- formarán esta nueva competición que ha generado enorme molestia en UEFA y se especula con sanciones de 30-50 millones de euros o hasta de expulsarlos de la Champions League o Europa League en próximas temporadas.

Desde hace algunos meses, Real Madrid lidera las conversaciones en secreto -que ha sido destapado en las últimas horas- para la creación de este nuevo torneo, una Superliga Europea que ya tendría la presencia al 100% confirmada de Barcelona por España; Manchester United y Liverpool por Inglaterra; Juventus, Inter Milan y AC Milan en Italia. Además, es casi un hecho que clubes como Atlético de Madrid, Manchester City, Tottenham, Arsenal y Chelsea también participarán de ello.

La principal inversora será Key Capital, una firma que le ha asegurado a estos clubes unas ganancias de 350 millones de euros para cada uno de ellos.

Posibles sanciones de la UEFA

De crearse este nuevo torneo, la UEFA analiza sanciones sumamente duras contra estos clubes. De acuerdo al NY Times, se analiza la suspensión de los clubes en sus ligas y torneos domésticos, así como la anulación de su participación en la próxima edición de la Champions League o Europa League. Además, se analiza una sanción de entre 30 y 50 millones de euros para los clubes que participen de ello.

Las pérdidas para la UEFA por la no participación de estos clubes en la Champions League sería enorme debido a los pagos de miles de millones de euros por derechos de televisión y, ciertamente, estos son los clubes que mayores ganancias le generan a la UEFA.

Según señala NY Times, Juventus es el equipo que, además de Real Madrid y Manchester United, ha tenido mayor involucración en la creación de esta Superliga. Andrea Agnelli, presidente de la ‘Vecchia Signora’, es también el presidente de la Asociación Europea de Clubes, por lo que tiene gran influencia en la comunicación directa con los principales equipos que conformarán esta Superliga Europea.

Posible formato de la Superliga Europea

Este nuevo torneo se jugaría a mitad de semana (principal razón por la que UEFA está en contra de la creación de este torneo) y contaría con la participación de los 16 clubes europeos más importantes. La otra alternativa es que sean 15 clubes fijos cada temporada en este certamen y 5 más que clasifiquen de acuerdo a sus posiciones en sus respectivas ligas domésticas.

PSG es el único club de los ‘top’ que no participará de este torneo, pues la firma beIN (cadena de TV) que es liderada por Nasser Al-Khelaifi perdería cientos de millons de dólares. Bayern Múnich y Borussia Dortmund también parecen poco involucrados en esta creación de la Superliga Europea, pero aún hay chances de que participen de ello.

