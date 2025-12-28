Momentos de tensión vivieron los protagonistas del partido entre Sudán y Guinea Ecuatorial, por la Copa África 2025. El arquero Monged Elneel se desmayó en pleno partido y generó preocupación entre los hinchas y jugadores.

Corría el minuto 40 del compromiso cuando, de pronto, el aquero de Sudán cayó al piso de manera estrepitosa e inconsciente. El hecho alertó a sus compañeros, quienes de inmediato fueron a auxilitarlo.

Moged Elneel, arquero de Sudán, se desplomó en pleno partido. (Captura)

Rápidamente, el árbitro permitió el ingreso de los médicos para atender al portero. Por suerte, todo quedó en susto. Elneel fue sometido a todas las pruebas pertinentes y salió bien.

Es más, por cómo sucedieron las cosas, parecía que el arquero iba a ser sustituido. Sin embargo, el propio Elneel continuó sobre el terreno de juego.

De acuerdo a medios internacionales, el desmayo habría sido por un bajón de azúcar.