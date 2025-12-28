Momentos de tensión vivieron los protagonistas del partido entre Sudán y Guinea Ecuatorial, por la Copa África 2025. El arquero Monged Elneel se desmayó en pleno partido y generó preocupación entre los hinchas y jugadores.
Corría el minuto 40 del compromiso cuando, de pronto, el aquero de Sudán cayó al piso de manera estrepitosa e inconsciente. El hecho alertó a sus compañeros, quienes de inmediato fueron a auxilitarlo.
Rápidamente, el árbitro permitió el ingreso de los médicos para atender al portero. Por suerte, todo quedó en susto. Elneel fue sometido a todas las pruebas pertinentes y salió bien.
Es más, por cómo sucedieron las cosas, parecía que el arquero iba a ser sustituido. Sin embargo, el propio Elneel continuó sobre el terreno de juego.
De acuerdo a medios internacionales, el desmayo habría sido por un bajón de azúcar.
