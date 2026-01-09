El exfutbolista y actual director técnico Martín Demichelis vivió momentos de extrema tensión junto a sus tres hijos y una sobrina mientras disfrutaban de sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay, después de quedar atrapados por una fuerte corriente marina que los arrastró mar adentro en la playa Laguna Escondida, una zona donde está prohibido bañarse por sus peligrosas condiciones.

La situación, ocurrida el 31 de diciembre pasado, salió a la luz días después cuando se difundieron imágenes en el programa A la Tarde (América TV) que mostraban a Demichelis y los menores luchando por regresar a la orilla sin éxito, atrapados por la fuerza del mar que parecía tranquilo en superficie.

Afortunadamente, dos guardavidas que se encontraban fuera de servicio y practicaban surf en el sector percibieron la emergencia y acudieron rápidamente al auxilio de la familia, logrando rescatarlos sin que se registraran heridos, en lo que varios medios describieron como un milagro que evitó una tragedia.

El episodio también generó reacciones en redes, incluido un mensaje de agradecimiento de la modelo Evangelina Anderson, madre de los niños, quien escribió en sus redes un significativo “Gracias Dios por absolutamente todo”, en medio de la preocupación tras conocer lo vivido por sus hijos y su ex pareja.