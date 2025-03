¿Cómo está la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas , hoy? Las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 continúan este 21 de marzo del 2025, con partidos atractivos como Brasil vs. Colombia , Uruguay vs. Argentina , Perú vs Bolivia, entre otros. Por su parte, la selección peruana en el estreno de Óscar Ibañez como director técnico se juega sus últimas chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo ante la selección boliviana. Para que no te pierdas ningún detalle, te dejamos las posiciones, clasifición, resultados en vivo, partidos de hoy y más.

Recordemos que en la jornada pasada (Fecha 12) la bicolor al mando de Jorge Fosatti perdió 1-0 ante Argentina en condición de visita, situación que lo deja en el último lugar de la clasificación con 7 puntos. Pese a ello, la blanquirroja matemáticamente mantiene chances de poder hacerse de uno de los boletos para el próximo mundial que se realizará en stados Unidos, México y Canadá.

En la zona de arriba, la selección argentina de Scaloni es puntero en solitario con 25 unidades. La Albiceleste para la jornada 13 no podrá contar con la presencia de Lionel Messi por lesión; para los partidazos que tendrá ante Brasil, en el clásico sudamericano y Uruguay. “Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”, expresó Messi.

Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 (Fecha 13)

La selección de Argentina lidera la clasificación, por encima de Uruguay, Ecuador y Colombia, quienes también están en la parte alta de la tabla de posiciones. Cabe recordar que para este proceso eliminatorio, de las diez selecciones solo podrán clasificar 6 y 1 irá al repechaje.

Argentina......25 puntos

Uruguay......20 puntos

Ecuador......19 puntos

Colombia......19 puntos

Brasil......18 puntos

Paraguay......17 puntos

Bolivia......13 puntos

Venezuela......12 puntos

Chile......9 puntos

Perú......7 puntos

Programación de la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas

Este jueves 20 de marzo:

Paraguay vs Chile (Desde las 18:00 horas / Estadio ueno Defensores del Chaco / canal 14 o 714 HD de Movistar TV)

Brasil vs Colombia (Desde las 19:45 horas / Arena BRB Mané Garrincha / canal 514 o 801 HD de Movistar TV)

Perú vs Bolivia (Desde las 20:30 horas / estadio Nacional de Lima / canal 3 o 703 HD de Movistar TV y América TV)

Este viernes 21 de marzo

Ecuador vs Venezuela (Desde las 16:00 horas / estadio Rodrigo Paz Delgado / canal 3 o 703 HD de Movistar TV)

Uruguay vs Argentina (Desde las 18:30 horas / estadio Centenario / canal 3 o 703 HD de Movistar TV)

La selección peruana busca salir del fondo en una de sus últimas chances en las Eliminatorias

Perú enfrenta a Bolivia en el Estadio Nacional con la única misión de quedarse con los 3 puntos que le permita salir del fondo de la tabla de posiciones y de paso intentar acercarse al séptimo lugar que le permita acceder al repechaje. La novedad del estreno de Ibañez será que el cuadro peruano contará nuevamente Renato Tapia y André Carrillo, quienes no habían sido considerados en las anteriores convocatorias.