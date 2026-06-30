El delantero francés Kylian Mbappé hizo historia en el Mundial 2026 al alcanzar la cifra de 18 goles en las Copas del Mundo tras su doblete frente a Suecia en los dieciseisavos de final. Con este tanto, el capitán galo superó definitivamente el registro del alemán Miroslav Klose y se consolidó en el segundo puesto histórico en solitario.

La cima de la clasificación continental sigue bajo el poder del argentino Lionel Messi, estableciendo una batalla sin precedentes en el olimpo del fútbol mundial.

A continuación, se presenta la lista oficial y actualizada de los máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo:

Tabla histórica de goleadores en los Mundiales

1. Lionel Messi (Argentina): 19 goles | 29 partidos

19 goles | 29 partidos 2. Kylian Mbappé (Francia): 18 goles | 16 partidos

18 goles | 16 partidos 3. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles | 24 partidos

16 goles | 24 partidos 4. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles | 19 partidos

15 goles | 19 partidos 5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles | 13 partidos

14 goles | 13 partidos 6. Just Fontaine (Francia): 13 goles | 6 partidos

13 goles | 6 partidos 7. Pelé (Brasil): 12 goles | 14 partidos

El atacante del Real Madrid mantiene un promedio de gol demoledor y se ubica a solo dos festejos de igualar el récord absoluto.