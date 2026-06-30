Por Joao Muñoz Tineo

El delantero francés hizo historia en el Mundial 2026 al alcanzar la cifra de 18 goles en las Copas del Mundo tras su doblete frente a Suecia en los dieciseisavos de final. Con este tanto, el capitán galo superó definitivamente el registro del alemán Miroslav Klose y se consolidó en el segundo puesto histórico en solitario.

La cima de la clasificación continental sigue bajo el poder del argentino Lionel Messi, estableciendo una batalla sin precedentes en el olimpo del fútbol mundial.

A continuación, se presenta la lista oficial y actualizada de los máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo:

Tabla histórica de goleadores en los Mundiales

  • 1. Lionel Messi (Argentina): 19 goles | 29 partidos
  • 2. Kylian Mbappé (Francia): 18 goles | 16 partidos
  • 3. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles | 24 partidos
  • 4. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles | 19 partidos
  • 5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles | 13 partidos
  • 6. Just Fontaine (Francia): 13 goles | 6 partidos
  • 7. Pelé (Brasil): 12 goles | 14 partidos

El atacante del Real Madrid mantiene un promedio de gol demoledor y se ubica a solo dos festejos de igualar el récord absoluto.

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