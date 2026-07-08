Con ese gol frente a Egipto, Lionel Messi alcanza los 21 goles en la historia de los Mundiales, consolidándose en la cima absoluta de la tabla y distanciándose a dos anotaciones de su escolta Kylian Mbappé.

Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista masculino en llegar a la marca de las 21 dianas mundialistas. Además, es el único en la historia que ha marcado en 9 partidos consecutivos de Copa del Mundo, extendiendo la racha que inició en las llaves eliminatorias de Qatar 2022.

Tabla histórica de goleadores en los Mundiales

1. Lionel Messi (Argentina): 21 goles | 31 partidos

21 goles | 31 partidos 2. Kylian Mbappé (Francia): 19 goles | 17 partidos

19 goles | 17 partidos 3. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles | 24 partidos

16 goles | 24 partidos 4. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles | 19 partidos

15 goles | 19 partidos 5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles | 13 partidos

14 goles | 13 partidos 6. Just Fontaine (Francia): 13 goles | 6 partidos

13 goles | 6 partidos 7. Harry Kane (Inglaterra): 13 goles | 15 partidos

13 goles | 15 partidos 8. Pelé (Brasil): 12 goles | 14 partidos