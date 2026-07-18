En el Mundial 2026 se han roto muchas marcas importantes, quizá la más importante la de los máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo. Lionel Messi y Kylian Mbappé luchan palmo a palmo por el liderato.

Kylian Mbappé marcó un doblete en el duelo entre Francia e Inglaterra, lo que le permitió igualar a Lionel Messi con 21 goles. Aunque el argentino tendrá la oportunidad de superarlo y quedar en la cima por los próximos cuatro años en la final ante España.

Tabla histórica de goleadores en los Mundiales

1. Lionel Messi (Argentina): 21 goles | 31 partidos

21 goles | 31 partidos 2. Kylian Mbappé (Francia): 21 goles | 22 partidos

21 goles | 22 partidos 3. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles | 24 partidos

16 goles | 24 partidos 4. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles | 19 partidos

15 goles | 19 partidos 5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles | 13 partidos

14 goles | 13 partidos 6. Just Fontaine (Francia): 13 goles | 6 partidos

13 goles | 6 partidos 7. Harry Kane (Inglaterra): 13 goles | 15 partidos

13 goles | 15 partidos 8. Pelé (Brasil): 12 goles | 14 partidos