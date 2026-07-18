Por Joao Muñoz Tineo

En el Mundial 2026 se han roto muchas marcas importantes, quizá la más importante la de los máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo. Lionel Messi y Kylian Mbappé luchan palmo a palmo por el liderato.

Kylian Mbappé marcó un doblete en el duelo entre Francia e Inglaterra, lo que le permitió igualar a Lionel Messi con 21 goles. Aunque el argentino tendrá la oportunidad de superarlo y quedar en la cima por los próximos cuatro años en la final ante España.

Tabla histórica de goleadores en los Mundiales

  • 1. Lionel Messi (Argentina): 21 goles | 31 partidos
  • 2. Kylian Mbappé (Francia): 21 goles | 22 partidos
  • 3. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles | 24 partidos
  • 4. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles | 19 partidos
  • 5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles | 13 partidos
  • 6. Just Fontaine (Francia): 13 goles | 6 partidos
  • 7. Harry Kane (Inglaterra): 13 goles | 15 partidos
  • 8. Pelé (Brasil): 12 goles | 14 partidos
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