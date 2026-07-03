Con ese gol frente a Cabo Verde, Lionel Messi alcanza los 20 goles en la historia de los Mundiales, consolidándose en la cima absoluta de la tabla y distanciándose a dos anotaciones de su escolta Kylian Mbappé.

Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista masculino en cruzar la barrera de las 20 dianas mundialistas. Además, es el único en la historia que ha marcado en 8 partidos consecutivos de Copa del Mundo, extendiendo la racha que inició en las llaves eliminatorias de Qatar 2022.

Tabla histórica de goleadores en los Mundiales

1. Lionel Messi (Argentina): 20goles | 30 partidos

20goles | 30 partidos 2. Kylian Mbappé (Francia): 18 goles | 16 partidos

18 goles | 16 partidos 3. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles | 24 partidos

16 goles | 24 partidos 4. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles | 19 partidos

15 goles | 19 partidos 5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles | 13 partidos

14 goles | 13 partidos 6. Just Fontaine (Francia): 13 goles | 6 partidos

13 goles | 6 partidos 7. Harry Kane (Inglaterra): 13 goles | 15 partidos

13 goles | 15 partidos 8. Pelé (Brasil): 12 goles | 14 partidos