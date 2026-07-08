Tabla de goleadores del Mundial 2026 en vivo: Messi lidera; Mbappé y Haaland se acercan.

La tabla de goleadores del Mundial 2026 está más peleada que nunca. Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland se ubican en lo más alto de la lista tras firmar goles en su última presentación.

Los tres ‘cracks’ del fútbol mundial luchan, palmo a palmo, partido a partido, por llevarse la Bota de Oro del certamen.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

1 - Lionel Messi (Argentina): 8 goles

1 - Kylian Mbappé (Francia): 7 goles

1 - Erling Haaland (Noruega): 7 goles

4 - Harry Kane (Inglaterra): 5 goles

5 - Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles

6 - Mikel Oyarzabal (España): 4 goles

7 - Vinícius Jr. (Brasil): 4 goles