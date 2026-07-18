La tabla de goleadores del Mundial 2026 está más peleada que nunca. Lionel Messi y Kylian Mbappé se ubican en lo más alto de la lista tras firmar goles en su última presentación.
No obstante, ‘Kiki’ tomó distancia tras marcar un doblete en la derrota de Francia ante Inglaterra.
Tabla de goleadores del Mundial 2026
1 - Kylian Mbappé (Francia): 10 goles
2 - Lionel Messi (Argentina): 8 goles
3 - Jude Bellingham (Inglaterra): 7 goles
4 - Erling Haaland (Noruega): 7 goles
4 - Harry Kane (Inglaterra): 6 goles
5 - Ousmane Dembélé (Francia): 6 goles
6 - Mikel Oyarzabal (España): 5 goles
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