La tabla de goleadores del Mundial 2026 se cerró luego del partido entre Argentina y España, por la final que se disputó en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Kylian Mbappé fue el ganador de la Bota de Oro por sus anotaciones en la definición del tercer puesto.

El delantero francés firmó un doblete ante Inglaterra y alcanzó los 10 goles en el Mundial 2026, superando a Lionel Messi en la tabla. El argentino tenía la opción de superarlo si marcaba en la final, pero no logró anotar.

Con ello, Mbappé confirmó su buen olfato goleador en los mundiales tras firmar 10 anotaciones. Pese a ello, Francia no pudo sumar un nuevo título colectivo en el certamen.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

1 - Kylian Mbappé (Francia): 10 goles

2 - Lionel Messi (Argentina): 8 goles

3 - Jude Bellingham (Inglaterra): 7 goles

4 - Erling Haaland (Noruega): 7 goles

4 - Harry Kane (Inglaterra): 6 goles

5 - Ousmane Dembélé (Francia): 6 goles

6 - Mikel Oyarzabal (España): 5 goles