Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 goles. El astro argentino grabó su nombre con letras de oro eternas este lunes 22 de junio, luego de firmar un espectacular doblete en la victoria de la Selección Argentina por 2-0 ante Austria, en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. Con estas dos anotaciones en el Estadio de Dallas, el ’10′ albiceleste dejó en el camino la mítica marca del alemán Miroslav Klose (16 goles) y se consagró como el rey del gol en la máxima cita del fútbol. A continuación, repasa cómo queda la tabla histórica de artilleros y el desglose de los goles de la ‘Pulga’.

Consulta cómo va la tabla de goleadores en la historia de los Mundiales de fútbol. Lionel Messi lidera con 18 goles, tras su doblete con Argentina vs Austria. / TAKUYA YOSHINO

Tabla histórica de goleadores en los Mundiales

El doblete de Messi ante Austria sacudió los libros de estadísticas de la FIFA. Así marcha la clasificación de los máximos anotadores en la historia de las Copas del Mundo:

Lionel Messi (Argentina) – 18 goles (6 ediciones) Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles (4 ediciones) Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles (4 ediciones) Gerd Müller (Alemania) – 14 goles (2 ediciones) Kylian Mbappé (Francia) – 14 goles (3 ediciones) Just Fontaine (Francia) – 13 goles (1 edición)

¿Cómo fueron los 18 goles de Lionel Messi en los Mundiales?

El camino de Messi hacia los 18 goles mundialistas inició hace dos décadas y se consolidó en Norteamérica 2026:

Alemania 2006: 1 gol (fase de grupos ante Serbia y Montenegro)

1 gol (fase de grupos ante Serbia y Montenegro) Sudáfrica 2010: 0 goles

0 goles Brasil 2014: 4 goles (fase de grupos)

4 goles (fase de grupos) Rusia 2018: 1 gol (fase de grupos ante Nigeria)

1 gol (fase de grupos ante Nigeria) Catar 2022: 7 goles (campeón del mundo)

7 goles (campeón del mundo) Mundial 2026: 5 goles (torneo en desarrollo)

Con el triunfo ante Austria, Argentina no solo celebró el récord de su capitán, sino que también aseguró matemáticamente su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El idilio de Messi con las redes sigue sumando capítulos.