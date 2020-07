Real Madrid derrotó con suspenso a Athletic Club y se mantiene en el liderato de LaLiga Santander. Los dirigidos por Zinedine Zidane llegaron a su séptima victoria consecutiva con el solitario gol de Sergio Ramos desde el punto del penal a los 73′. De esta forma, los ‘merengues’ suman 77 puntos puntos en LaLiga y esperan el resultado de Barcelona (segundo con 70) ante el Villarreal.

Real Madrid viene cosechando resultados positivos y esto lo mantiene como líder. Desde que volvió el fútbol en España, suman seis victorias consecutivas. Vencieron al Eibar (3-1), Valencia (3-0), Real Sociedad (2-1), Mallorca (2-0), Espanyol (1-0) y Getafe (1-0). Con estos marcadores, recuperaron la punta de LaLiga Santander y desplazaron al FC Barcelona del primer lugar.

Barcelona vs Villarreal

El rival de Barcelona no será fácil, al frente tendrán a Villarreal que se ubica en la quinta posición y está en la persecución de los puestos que lo clasifican a la próxima UEFA Champions League. El ‘Submarino Amarillo’ está a tres puntos de Sevilla que se ubica en el cuarto lugar.

Barcelona llega con problemas ya que en la semana se hizo pública la posible no renovación de Lionel Messi. El argentino ya no se sentiría cómodo en el club. Los azulgranas vienen de empatar con Atlético de Madrid y si no logran ganar a Villarreal se alejarán más del líder a falta de 4 fechas para culminar LaLiga.

