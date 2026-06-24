La fase de grupos del Mundial 2026 entra a su recta final y las 48 selecciones miran la tabla de posiciones con mayor atención. Este miércoles 24 comienza la tercera fecha que definirá a los clasificados a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. ¿Quiénes pelean por la clasificación?

Cada equipo disputa tres partidos en esta etapa, por lo que cada punto puede ser determinante para avanzar a los dieciseisavos de final. Selecciones como Alemania, Argentina, México y Estados Unidos ya aseguraron su pase como primeros de grupo y esperan conocer su rival, mientras que otro favoritos todavía no sellan su boleto a la siguiente ronda.

A partir de ahora, la fecha 3 se juega en simultáneo y con seis partidos por día. A continuación, conoce cómo va quedando la fase de grupos, los partidos de cada fecha y resultados de todas las selecciones:

Programación fecha 3 del Mundial 2026

La tercera jornada del Mundial 2026 inicia con partidos clave para las selecciones que buscan acercarse a la clasificación a la siguiente ronda. Luego de dos primeras fechas con sorpresas, goleadas y empates inesperados, los equipos vuelven a salir en busca de puntos que pueden ser decisivos.

Miércoles 24 de junio

Suiza vs Canadá (14:00 horas / Grupo B)

Bosnia y Herzegovina vs Qatar (14:00 horas / Grupo B)

Marruecos vs Haití (17:00 horas / Grupo C)

Escocia vs Brasil (17:00 horas / Grupo C)

Sudáfrica vs Corea del Sur (20:00 horas / Grupo A)

República Checa vs México (20:00 horas / Grupo A)

Jueves 25 de junio

Curazao vs Costa de Marfil (15:00 horas / Grupo E)

Ecuador vs Alemania (15:00 horas / Grupo E)

Túnez vs Países Bajos (18:00 horas / Grupo F)

Japón vs Suecia (18:00 horas / Grupo F)

Turquía vs Estados Unidos (21:00 horas / Grupo D)

Paraguay vs Australia (21:00 horas / Grupo D)

Viernes 26 de junio

Noruega vs Francia (14:00 horas / Grupo I)

Senegal vs Irak (14:00 horas / Grupo I)

Cabo Verde vs Arabia Saudita (19:00 horas / Grupo H)

Uruguay vs España (19:00 horas / Grupo H)

Nueva Zelanda vs Bélgica (22:00 horas / Grupo G)

Egipto vs Irán (22:00 horas / Grupo G)

Sábado 27 de junio

Panamá vs Inglaterra (16:00 horas / Grupo L)

Croacia vs Ghana (16:00 horas / Grupo L)

Colombia vs Portugal (18:30 horas / Grupo K)

RD Congo vs Uzbekistán (18:30 horas / Grupo K)

Argelia vs Austria (21:00 horas / Grupo J)

Jordania vs Argentina (21:00 horas / Grupo J)

Tabla de posiciones del Mundial 2026 EN VIVO

Grupo A

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. México 2 2 0 0 3 0 3 6 2. Corea 2 1 0 1 2 2 0 3 3. Chequia 2 0 1 1 2 3 -1 1 4. Sudáfrica 2 0 1 1 1 3 -2 1

Grupo B

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Canadá 2 1 1 0 7 1 6 4 2. Suiza 2 1 1 0 5 2 3 4 3. Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1 4. Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1

Grupo C

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Brasil 2 1 1 0 4 1 3 4 2. Marruecos 2 1 1 0 2 1 1 4 3. Escocia 2 1 0 1 1 1 0 3 4. Haití 2 0 0 2 0 4 -4 0

Grupo D

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Estados Unidos 2 2 0 0 6 1 5 6 2. Australia 2 1 0 1 2 2 0 3 3. Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3 4. Turquía 2 0 0 2 0 3 -3 0

Grupo E

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Alemania 2 2 0 0 9 2 7 6 2. Costa de Marfil 2 1 0 1 2 2 0 3 3. Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1 4. Curazao 2 0 1 1 1 7 -6 1

Grupo F

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Países Bajos 2 1 1 0 7 3 4 4 2. Japón 2 1 1 0 6 2 4 4 3. Suecia 2 1 0 1 6 6 0 3 4. Túnez 2 0 0 2 1 9 -8 0

Grupo G

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Egipto 2 1 1 0 4 2 2 4 2. Irán 2 0 2 0 2 2 0 2 3. Bélgica 2 0 2 0 1 1 0 2 4. Nueva Zelanda 2 0 1 1 3 5 -2 1

Grupo H

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. España 2 1 1 0 4 0 4 4 2. Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2 3. Cabo Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 4. Arabia Saudita 2 0 1 1 1 5 -4 1

Grupo I

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Francia 2 2 0 0 6 1 5 6 2. Noruega 2 2 0 0 7 3 4 6 3. Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 4. Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0

Grupo J

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Argentina 2 2 0 0 5 0 5 6 2. Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 3. Argelia 2 1 0 1 2 4 -2 3 4. Jordania 2 0 0 2 2 5 -3 0

Grupo K

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Colombia 2 2 0 0 4 1 3 6 2. Portugal 2 1 1 0 6 1 6 4 3. RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 4. Uzbekistán 2 0 0 2 1 8 -7 0

Grupo L

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Inglaterra 2 1 1 0 4 2 2 4 2. Ghana 2 1 1 0 1 0 1 4 3. Croacia 2 1 0 1 3 4 -1 3 4. Panamá 2 0 0 2 0 2 -2 0

Resultados de la fecha 2 del Mundial 2026

Jueves 18 de junio

República Checa 1-1 Sudáfrica — Grupo A

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina — Grupo B

Canadá 6-0 Qatar — Grupo B

México 1-0 Corea del Sur — Grupo A

Viernes 19 de junio

Estados Unidos 2-0 Australia — Grupo D

Escocia 0-1 Marruecos — Grupo C

Brasil 3-0 Haití — Grupo C

Turquía 0-1 Paraguay — Grupo D

Sábado 20 de junio

Países Bajos 5-1 Suecia — Grupo F

Alemania 2-1 Costa de Marfil — Grupo E

Ecuador 0-0 Curazao — Grupo E

Túnez 0-4 Japón — Grupo F

Domingo 21 de junio

España 4-0 Arabia Saudita — Grupo H

Bélgica 0-0 Irán — Grupo G

Uruguay 2-2 Cabo Verde — Grupo H

Nueva Zelanda 1-3 Egipto — Grupo G

Lunes 22 de junio

Argentina 2-0 Austria — Grupo J

Francia vs. Irak — Grupo I

Noruega 3-2 Senegal — Grupo I

Jordania 1-2 Argelia — Grupo J

Martes 23 de junio

Portugal 5-0 Uzbekistán — Grupo K

Inglaterra 0-0 Ghana — Grupo L

Panamá 0-1 Croacia — Grupo L

Colombia 1-0 RD Congo — Grupo K

Resultados de la fecha 1 del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

México 2-0 Sudáfrica - Grupo A

Corea del Sur 2-1 República Checa - Grupo A

Viernes 12 de junio

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina - Grupo B

Estados Unidos 4-1 Paraguay - Grupo D

Sábado 13 de junio

Qatar 1-1 Suiza - Grupo B

Brasil 1-1 Marruecos - Grupo C

Haití 0-1 Escocia - Grupo C

Australia 2-0 Turquía - Grupo D

Domingo 14 de junio

Alemania 7-1 Curazao - Grupo E

Países Bajos 2-2 Japón - Grupo F

Costa de Marfil 1-0 Ecuador - Grupo E

Suecia 5-1 Túnez - Grupo F

Lunes 15 de junio

España 0-0 . Cabo Verde - Grupo H

Bélgica 1-1 Egipto - Grupo G

Arabia Saudita 1-1 Uruguay - Grupo H

Irán 2-2 Nueva Zelanda - Grupo G

Martes 16 de junio

Francia 3-1 Senegal - Grupo I

Irak 1-4 Noruega - Grupo I

Argentina 3-0 Argelia - Grupo J

Austria 3-1 Jordania - Grupo J

Miércoles 17 de junio

Portugal 1-1 RD Congo - Grupo K

Inglaterra 4-2 Croacia - Grupo L

Ghana 1-0 Panamá - Grupo L

Uzbekistán 1-3 Colombia - Grupo K

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