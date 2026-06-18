La fase de grupos del Mundial 2026 ya comenzó y, tras completarse la primera jornada, las 48 selecciones empiezan a mirar la tabla de posiciones con mayor atención. El torneo más grande de la historia dejó sus primeros resultados, con goleadas, empates inesperados y algunas selecciones que dieron el primer paso rumbo a la clasificación a la siguiente ronda.

Cada equipo disputará tres partidos en esta etapa, por lo que cada punto puede ser determinante para avanzar a los dieciseisavos de final. Selecciones como Alemania, Argentina, Estados Unidos e Inglaterra iniciaron con victorias importantes, mientras que otros favoritos todavía deberán mejorar para asegurar su lugar en la próxima fase.

A continuación, conoce cómo va quedando la fase de grupos, los partidos de cada fecha y resultados de todas las selecciones:

Resultados de la fecha 1 del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

México 2-0 Sudáfrica - Grupo A

Corea del Sur 2-1 República Checa - Grupo A

Viernes 12 de junio

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina - Grupo B

Estados Unidos 4-1 Paraguay - Grupo D

Sábado 13 de junio

Qatar 1-1 Suiza - Grupo B

Brasil 1-1 Marruecos - Grupo C

Haití 0-1 Escocia - Grupo C

Australia 2-0 Turquía - Grupo D

Domingo 14 de junio

Alemania 7-1 Curazao - Grupo E

Países Bajos 2-2 Japón - Grupo F

Costa de Marfil 1-0 Ecuador - Grupo E

Suecia 5-1 Túnez - Grupo F

Lunes 15 de junio

España 0-0 . Cabo Verde - Grupo H

Bélgica 1-1 Egipto - Grupo G

Arabia Saudita 1-1 Uruguay - Grupo H

Irán 2-2 Nueva Zelanda - Grupo G

Martes 16 de junio

Francia 3-1 Senegal - Grupo I

Irak 1-4 Noruega - Grupo I

Argentina 3-0 Argelia - Grupo J

Austria 3-1 Jordania - Grupo J

Miércoles 17 de junio

Portugal 1-1 RD Congo - Grupo K

Inglaterra 4-2 Croacia - Grupo L

Ghana 1-0 Panamá - Grupo L

Uzbekistán 1-3 Colombia - Grupo K

Tabla de posiciones del Mundial 2026 EN VIVO

Grupo A

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. México 1 1 0 0 2 0 2 3 2. Corea 1 1 0 0 2 1 1 3 3. Chequia 1 0 0 1 1 2 -1 0 4. Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1 2. Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1 3. Catar 1 0 1 0 1 1 0 1 4. Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo C

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Escocia 1 1 0 0 1 0 1 3 2. Marruecos 1 0 1 0 1 1 0 1 3. Brasil 1 0 1 0 1 1 0 1 4. Haití 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo D

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3 2. Australia 1 1 0 0 2 0 2 3 3. Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0 4. Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3 2. Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3 3. Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 4. Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

Grupo F

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Suecia 1 1 0 0 5 1 4 3 2. Japón 1 0 1 0 2 2 0 1 3. Países Bajos 1 0 1 0 2 2 0 1 4. Túnez 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Nueva Zelanda 1 0 1 0 2 2 0 1 2. Irán 1 0 1 0 2 2 0 1 3. Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1 4. Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo H

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1 2. Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1 3. España 1 0 1 0 0 0 0 1 4. Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo I

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3 2. Francia 1 1 0 0 3 1 2 3 3. Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0 4. Irak 1 0 0 1 1 2 -3 0

Grupo J

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3 2. Austria 1 1 0 0 3 1 2 3 3. Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 4. Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3 2. RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 3. Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1 4. Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3 2. Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3 3. Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0 4. Croacia 1 0 0 1 2 1 -2 0

Programación fecha 2 del Mundial 2026

La segunda jornada del Mundial 2026 inicia con partidos clave para las selecciones que buscan acercarse a la clasificación a la siguiente ronda. Luego de una primera fecha con sorpresas, goleadas y empates inesperados, los equipos vuelven a salir en busca de puntos que pueden ser decisivos.

Jueves 18 de junio

República Checa vs. Sudáfrica — Grupo A

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Grupo B

Canadá vs. Qatar — Grupo B

México vs. Corea del Sur — Grupo A

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia — Grupo D

Escocia vs. Marruecos — Grupo C

Brasil vs. Haití — Grupo C

Turquía vs. Paraguay — Grupo D

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia — Grupo F

Alemania vs. Costa de Marfil — Grupo E

Ecuador vs. Curazao — Grupo E

Túnez vs. Japón — Grupo F

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita — Grupo H

Bélgica vs. Irán — Grupo G

Uruguay vs. Cabo Verde — Grupo H

Nueva Zelanda vs. Egipto — Grupo G

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria — Grupo J

Francia vs. Irak — Grupo I

Noruega vs. Senegal — Grupo I

Jordania vs. Argelia — Grupo J

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán — Grupo K

Inglaterra vs. Ghana — Grupo L

Panamá vs. Croacia — Grupo L

Colombia vs. RD Congo — Grupo K

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