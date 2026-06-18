La fase de grupos del Mundial 2026 ya comenzó y, tras completarse la primera jornada, las 48 selecciones empiezan a mirar la tabla de posiciones con mayor atención. El torneo más grande de la historia dejó sus primeros resultados, con goleadas, empates inesperados y algunas selecciones que dieron el primer paso rumbo a la clasificación a la siguiente ronda.
Cada equipo disputará tres partidos en esta etapa, por lo que cada punto puede ser determinante para avanzar a los dieciseisavos de final. Selecciones como Alemania, Argentina, Estados Unidos e Inglaterra iniciaron con victorias importantes, mientras que otros favoritos todavía deberán mejorar para asegurar su lugar en la próxima fase.
A continuación, conoce cómo va quedando la fase de grupos, los partidos de cada fecha y resultados de todas las selecciones:
Resultados de la fecha 1 del Mundial 2026
Jueves 11 de junio
- México 2-0 Sudáfrica - Grupo A
- Corea del Sur 2-1 República Checa - Grupo A
Viernes 12 de junio
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina - Grupo B
- Estados Unidos 4-1 Paraguay - Grupo D
Sábado 13 de junio
- Qatar 1-1 Suiza - Grupo B
- Brasil 1-1 Marruecos - Grupo C
- Haití 0-1 Escocia - Grupo C
- Australia 2-0 Turquía - Grupo D
Domingo 14 de junio
- Alemania 7-1 Curazao - Grupo E
- Países Bajos 2-2 Japón - Grupo F
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador - Grupo E
- Suecia 5-1 Túnez - Grupo F
Lunes 15 de junio
- España 0-0 . Cabo Verde - Grupo H
- Bélgica 1-1 Egipto - Grupo G
- Arabia Saudita 1-1 Uruguay - Grupo H
- Irán 2-2 Nueva Zelanda - Grupo G
Martes 16 de junio
- Francia 3-1 Senegal - Grupo I
- Irak 1-4 Noruega - Grupo I
- Argentina 3-0 Argelia - Grupo J
- Austria 3-1 Jordania - Grupo J
Miércoles 17 de junio
- Portugal 1-1 RD Congo - Grupo K
- Inglaterra 4-2 Croacia - Grupo L
- Ghana 1-0 Panamá - Grupo L
- Uzbekistán 1-3 Colombia - Grupo K
Tabla de posiciones del Mundial 2026 EN VIVO
- Grupo A
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1.
|México
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2.
|Corea
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3.
|Chequia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4.
|Sudáfrica
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
- Grupo B
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1.
|Suiza
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2.
|Canadá
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3.
|Catar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4.
|Bosnia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
- Grupo C
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1.
|Escocia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2.
|Marruecos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3.
|Brasil
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4.
|Haití
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
- Grupo D
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1.
|Estados Unidos
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2.
|Australia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3.
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4.
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
- Grupo E
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1.
|Alemania
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2.
|Costa de Marfil
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3.
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4.
|Curazao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
- Grupo F
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1.
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2.
|Japón
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3.
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4.
|Túnez
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
- Grupo G
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1.
|Nueva Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2.
|Irán
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3.
|Bélgica
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4.
|Egipto
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
- Grupo H
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1.
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2.
|Arabia Saudita
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3.
|España
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4.
|Cabo Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
- Grupo I
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1.
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2.
|Francia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3.
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4.
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-3
|0
- Grupo J
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1.
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2.
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3.
|Jordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4.
|Argelia
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
- Grupo K
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1.
|Colombia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2.
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3.
|Portugal
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4.
|Uzbekistán
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
- Grupo L
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1.
|Inglaterra
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2.
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3.
|Panamá
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4.
|Croacia
|1
|0
|0
|1
|2
|1
|-2
|0
Programación fecha 2 del Mundial 2026
La segunda jornada del Mundial 2026 inicia con partidos clave para las selecciones que buscan acercarse a la clasificación a la siguiente ronda. Luego de una primera fecha con sorpresas, goleadas y empates inesperados, los equipos vuelven a salir en busca de puntos que pueden ser decisivos.
Jueves 18 de junio
- República Checa vs. Sudáfrica — Grupo A
- Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Grupo B
- Canadá vs. Qatar — Grupo B
- México vs. Corea del Sur — Grupo A
Viernes 19 de junio
- Estados Unidos vs. Australia — Grupo D
- Escocia vs. Marruecos — Grupo C
- Brasil vs. Haití — Grupo C
- Turquía vs. Paraguay — Grupo D
Sábado 20 de junio
- Países Bajos vs. Suecia — Grupo F
- Alemania vs. Costa de Marfil — Grupo E
- Ecuador vs. Curazao — Grupo E
- Túnez vs. Japón — Grupo F
Domingo 21 de junio
- España vs. Arabia Saudita — Grupo H
- Bélgica vs. Irán — Grupo G
- Uruguay vs. Cabo Verde — Grupo H
- Nueva Zelanda vs. Egipto — Grupo G
Lunes 22 de junio
- Argentina vs. Austria — Grupo J
- Francia vs. Irak — Grupo I
- Noruega vs. Senegal — Grupo I
- Jordania vs. Argelia — Grupo J
Martes 23 de junio
- Portugal vs. Uzbekistán — Grupo K
- Inglaterra vs. Ghana — Grupo L
- Panamá vs. Croacia — Grupo L
- Colombia vs. RD Congo — Grupo K