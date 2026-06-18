Por Redacción EC

La fase de grupos del ya comenzó y, tras completarse la primera jornada, las 48 selecciones empiezan a mirar la tabla de posiciones con mayor atención. El torneo más grande de la historia dejó sus primeros resultados, con goleadas, empates inesperados y algunas selecciones que dieron el primer paso rumbo a la clasificación a la siguiente ronda.

Cada equipo disputará tres partidos en esta etapa, por lo que cada punto puede ser determinante para avanzar a los dieciseisavos de final. Selecciones como Alemania, Argentina, Estados Unidos e Inglaterra iniciaron con victorias importantes, mientras que otros favoritos todavía deberán mejorar para asegurar su lugar en la próxima fase.

A continuación, conoce cómo va quedando la fase de grupos, los partidos de cada fecha y resultados de todas las selecciones:

Resultados de la fecha 1 del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

  • México 2-0 Sudáfrica - Grupo A
  • Corea del Sur 2-1 República Checa - Grupo A

Viernes 12 de junio

  • Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina - Grupo B
  • Estados Unidos 4-1 Paraguay - Grupo D

Sábado 13 de junio

  • Qatar 1-1 Suiza - Grupo B
  • Brasil 1-1 Marruecos - Grupo C
  • Haití 0-1 Escocia - Grupo C
  • Australia 2-0 Turquía - Grupo D

Domingo 14 de junio

  • Alemania 7-1 Curazao - Grupo E
  • Países Bajos 2-2 Japón - Grupo F
  • Costa de Marfil 1-0 Ecuador - Grupo E
  • Suecia 5-1 Túnez - Grupo F

Lunes 15 de junio

  • España 0-0 . Cabo Verde - Grupo H
  • Bélgica 1-1 Egipto - Grupo G
  • Arabia Saudita 1-1 Uruguay - Grupo H
  • Irán 2-2 Nueva Zelanda - Grupo G

Martes 16 de junio

  • Francia 3-1 Senegal - Grupo I
  • Irak 1-4 Noruega - Grupo I
  • Argentina 3-0 Argelia - Grupo J
  • Austria 3-1 Jordania - Grupo J

Miércoles 17 de junio

  • Portugal 1-1 RD Congo - Grupo K
  • Inglaterra 4-2 Croacia - Grupo L
  • Ghana 1-0 Panamá - Grupo L
  • Uzbekistán 1-3 Colombia - Grupo K

Tabla de posiciones del Mundial 2026 EN VIVO

  • Grupo A
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS.
1.México11002023
2.Corea11002113
3.Chequia100112-10
4.Sudáfrica100102-20
  • Grupo B
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS.
1.Suiza10101101
2.Canadá10101101
3.Catar10101101
4.Bosnia10101101
  • Grupo C
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS.
1.Escocia11001013
2.Marruecos10101101
3.Brasil10101101
4.Haití100101-10
  • Grupo D
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS.
1.Estados Unidos11004133
2.Australia11002023
3.Turquía100102-20
4.Paraguay100114-30
  • Grupo E
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS.
1.Alemania11007163
2.Costa de Marfil11001013
3.Ecuador100101-10
4.Curazao100117-60
  • Grupo F
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS.
1.Suecia11005143
2.Japón10102201
3.Países Bajos10102201
4.Túnez100115-40
  • Grupo G
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS.
1.Nueva Zelanda10102201
2.Irán10102201
3.Bélgica10101101
4.Egipto10101101
  • Grupo H
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS.
1.Uruguay10101101
2.Arabia Saudita10101101
3.España10100001
4.Cabo Verde10100001
  • Grupo I
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS.
1.Noruega11004133
2.Francia11003123
3.Senegal100113-20
4.Irak100112-30
  • Grupo J
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS.
1.Argentina11003033
2.Austria11003123
3.Jordania100113-20
4.Argelia100103-30
  • Grupo K
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS.
1.Colombia11003123
2.RD Congo10101101
3.Portugal10101101
4.Uzbekistán100113-20
  • Grupo L
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS.
1.Inglaterra11004223
2.Ghana11001013
3.Panamá100101-10
4.Croacia100121-20

Programación fecha 2 del Mundial 2026

La segunda jornada del Mundial 2026 inicia con partidos clave para las selecciones que buscan acercarse a la clasificación a la siguiente ronda. Luego de una primera fecha con sorpresas, goleadas y empates inesperados, los equipos vuelven a salir en busca de puntos que pueden ser decisivos.

Jueves 18 de junio

  • República Checa vs. Sudáfrica — Grupo A
  • Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Grupo B
  • Canadá vs. Qatar — Grupo B
  • México vs. Corea del Sur — Grupo A

Viernes 19 de junio

  • Estados Unidos vs. Australia — Grupo D
  • Escocia vs. Marruecos — Grupo C
  • Brasil vs. Haití — Grupo C
  • Turquía vs. Paraguay — Grupo D

Sábado 20 de junio

  • Países Bajos vs. Suecia — Grupo F
  • Alemania vs. Costa de Marfil — Grupo E
  • Ecuador vs. Curazao — Grupo E
  • Túnez vs. Japón — Grupo F

Domingo 21 de junio

  • España vs. Arabia Saudita — Grupo H
  • Bélgica vs. Irán — Grupo G
  • Uruguay vs. Cabo Verde — Grupo H
  • Nueva Zelanda vs. Egipto — Grupo G

Lunes 22 de junio

  • Argentina vs. Austria — Grupo J
  • Francia vs. Irak — Grupo I
  • Noruega vs. Senegal — Grupo I
  • Jordania vs. Argelia — Grupo J

Martes 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán — Grupo K
  • Inglaterra vs. Ghana — Grupo L
  • Panamá vs. Croacia — Grupo L
  • Colombia vs. RD Congo — Grupo K

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