La fase de grupos del Mundial 2026 se juega y las 48 selecciones empiezan a mirar la tabla de posiciones con mayor atención. El torneo más grande de la historia dejó sus primeros resultados, con goleadas, empates inesperados y algunas selecciones que dieron el primer paso rumbo a la clasificación a la siguiente ronda.

Cada equipo disputará tres partidos en esta etapa, por lo que cada punto puede ser determinante para avanzar a los dieciseisavos de final. Selecciones como Alemania, Argentina, Estados Unidos e Inglaterra iniciaron con victorias importantes, mientras que otros favoritos todavía deberán mejorar para asegurar su lugar en la próxima fase.

A continuación, conoce cómo va quedando la fase de grupos, los partidos de cada fecha y resultados de todas las selecciones:

Programación fecha 2 del Mundial 2026

La segunda jornada del Mundial 2026 inició con partidos clave para las selecciones que buscan acercarse a la clasificación a la siguiente ronda. Luego de una primera fecha con sorpresas, goleadas y empates inesperados, los equipos vuelven a salir en busca de puntos que pueden ser decisivos.

Jueves 18 de junio

República Checa 1-1 Sudáfrica — Grupo A

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina — Grupo B

Canadá 6-0 Qatar — Grupo B

México 1-0 Corea del Sur — Grupo A

Viernes 19 de junio

Estados Unidos 2-0 Australia — Grupo D

Escocia 0-1 Marruecos — Grupo C

Brasil 3-0 Haití — Grupo C

Turquía 0-1 Paraguay — Grupo D

Sábado 20 de junio

Países Bajos 5-1 Suecia — Grupo F

Alemania 2-1 Costa de Marfil — Grupo E

Ecuador 0-0 Curazao — Grupo E

Túnez 0-4 Japón — Grupo F

Domingo 21 de junio

España 4-0 Arabia Saudita — Grupo H

Bélgica 0-0 Irán — Grupo G

Uruguay 2-2 Cabo Verde — Grupo H

Nueva Zelanda 1-3 Egipto — Grupo G

Lunes 22 de junio

Argentina 2-0 Austria — Grupo J

Francia vs. Irak — Grupo I

Noruega vs. Senegal — Grupo I

Jordania vs. Argelia — Grupo J

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán — Grupo K

Inglaterra vs. Ghana — Grupo L

Panamá vs. Croacia — Grupo L

Colombia vs. RD Congo — Grupo K

Tabla de posiciones del Mundial 2026 EN VIVO

Grupo A

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. México 2 2 0 0 3 0 3 6 2. Corea 2 1 0 1 2 2 0 3 3. Chequia 2 0 1 1 2 3 -1 1 4. Sudáfrica 2 0 1 1 1 3 -2 1

Grupo B

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Canadá 2 1 1 0 7 1 6 4 2. Suiza 2 1 1 0 5 2 3 4 3. Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1 4. Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1

Grupo C

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Brasil 2 1 1 0 4 1 3 4 2. Marruecos 2 1 1 0 2 1 1 4 3. Escocia 2 1 0 1 1 1 0 3 4. Haití 2 0 0 2 0 4 -4 0

Grupo D

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Estados Unidos 2 2 0 0 6 1 5 6 2. Australia 2 1 0 1 2 2 0 3 3. Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3 4. Turquía 2 0 0 2 0 3 -3 0

Grupo E

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Alemania 2 2 0 0 9 2 7 6 2. Costa de Marfil 2 1 0 1 2 2 0 3 3. Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1 4. Curazao 2 0 1 1 1 7 -6 1

Grupo F

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Países Bajos 2 1 1 0 7 3 4 4 2. Japón 2 1 1 0 6 2 4 4 3. Suecia 2 1 0 1 6 6 0 3 4. Túnez 2 0 0 2 1 9 -8 0

Grupo G

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Egipto 2 1 1 0 4 2 2 4 2. Irán 2 0 2 0 2 2 0 2 3. Bélgica 2 0 2 0 1 1 0 2 4. Nueva Zelanda 2 0 1 1 3 5 -2 1

Grupo H

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. España 2 1 1 0 4 0 4 4 2. Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2 3. Cabo Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 4. Arabia Saudita 2 0 1 1 1 5 -4 1

Grupo I

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3 2. Francia 1 1 0 0 3 1 2 3 3. Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0 4. Irak 1 0 0 1 1 2 -3 0

Grupo J

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Argentina 2 2 0 0 5 0 5 6 2. Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 3. Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 4. Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3 2. RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 3. Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1 4. Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3 2. Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3 3. Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0 4. Croacia 1 0 0 1 2 1 -2 0

Resultados de la fecha 1 del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

México 2-0 Sudáfrica - Grupo A

Corea del Sur 2-1 República Checa - Grupo A

Viernes 12 de junio

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina - Grupo B

Estados Unidos 4-1 Paraguay - Grupo D

Sábado 13 de junio

Qatar 1-1 Suiza - Grupo B

Brasil 1-1 Marruecos - Grupo C

Haití 0-1 Escocia - Grupo C

Australia 2-0 Turquía - Grupo D

Domingo 14 de junio

Alemania 7-1 Curazao - Grupo E

Países Bajos 2-2 Japón - Grupo F

Costa de Marfil 1-0 Ecuador - Grupo E

Suecia 5-1 Túnez - Grupo F

Lunes 15 de junio

España 0-0 . Cabo Verde - Grupo H

Bélgica 1-1 Egipto - Grupo G

Arabia Saudita 1-1 Uruguay - Grupo H

Irán 2-2 Nueva Zelanda - Grupo G

Martes 16 de junio

Francia 3-1 Senegal - Grupo I

Irak 1-4 Noruega - Grupo I

Argentina 3-0 Argelia - Grupo J

Austria 3-1 Jordania - Grupo J

Miércoles 17 de junio

Portugal 1-1 RD Congo - Grupo K

Inglaterra 4-2 Croacia - Grupo L

Ghana 1-0 Panamá - Grupo L

Uzbekistán 1-3 Colombia - Grupo K

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