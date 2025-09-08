Joao Muñoz Tineo
Joao Muñoz Tineo

Escucha la noticia

00:0000:00
Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026: partidos de la jornada 18
Resumen de la noticia por IA
Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026: partidos de la jornada 18

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026: partidos de la jornada 18

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Las ingresó a la recta final, este martes 9 de septiembre del 2025, se disputará la última jornada y se conocerá qué selección irá al repechaje con la ilusión de clasificar a la próxima Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Además de la última selección que quedará afuera del Mundial.

MIRA: Perú vs. Paraguay en vivo: ver partido por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el Estadio Nacional.

Venezuela se juega este martes ante Colombia el boleto al repechaje del Mundial de 2026, que alargará sus aspiraciones de llegar por primera vez en su historia a la máxima cita del fútbol.

En su camino está Bolivia, a tan solo un punto de la séptima posición que ocupa hoy la Vinotinto de Salomón Rondón. La Verde enfrenta a Brasil con su jugador más eficiente: los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en vivo: sigue el minuto a minuto de los partidos de la fecha 18.
Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en vivo: sigue el minuto a minuto de los partidos de la fecha 18.

Ambos equipos vienen de perder por el mismo marcador de 3-0. Venezuela en la despedida de Leo Messi de las canchas de su país y Bolivia frente a una Colombia en Barranquilla que selló su regreso al Mundial tras ausentarse de Catar 2022.

La derrota ante la Albiceleste anuló el sueño de la clasificación directa y el único camino ahora es la repesca, que se disputa en marzo de 2026 como un torneo entre seis selecciones de todos los continentes que lucharán por las dos últimas plazas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

PuestoSelecciónPJPGPEPPGFGCDGPuntos
1Argentina171223289+2238
2Brasil178452416+828
3Uruguay177642212+1027
4Ecuador17782135+826
5Colombia176742215+725
6Paraguay176741310+325
7Venezuela174651522−718
8Bolivia1752101635−1917
9Perú17269620−1412
10Chile172411927−1810

Programación Fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

  • 18:00 | Ecuador vs. Argentina | Martes 9 de septiembre en el estadio Monumental
  • 16:30 | Perú vs. Paraguay | Martes 9 de septiembre en el estadio Nacional
  • 16:30 | Venezuela vs. Colombia | Martes 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín
  • 16:30 | Bolivia vs. Brasil | Martes 9 de septiembre en el estadio Municipal El Alto
  • 16:30 | Chile vs. Uruguay | Martes 9 de septiembre en el estadio Nacional

VIDEO RECOMENDADO

Perú vs. Uruguay EN VIVO
Perú vs. Uruguay en vivo: ver transmisión del partido por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 desde el estadio Centenario.

TAGS