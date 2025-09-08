Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026: partidos de la jornada 18

Las Eliminatorias Sudamericana 2026 ingresó a la recta final, este martes 9 de septiembre del 2025, se disputará la última jornada y se conocerá qué selección irá al repechaje con la ilusión de clasificar a la próxima Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Además de la última selección que quedará afuera del Mundial.

Venezuela se juega este martes ante Colombia el boleto al repechaje del Mundial de 2026, que alargará sus aspiraciones de llegar por primera vez en su historia a la máxima cita del fútbol.

En su camino está Bolivia, a tan solo un punto de la séptima posición que ocupa hoy la Vinotinto de Salomón Rondón. La Verde enfrenta a Brasil con su jugador más eficiente: los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en vivo: sigue el minuto a minuto de los partidos de la fecha 18.

Ambos equipos vienen de perder por el mismo marcador de 3-0. Venezuela en la despedida de Leo Messi de las canchas de su país y Bolivia frente a una Colombia en Barranquilla que selló su regreso al Mundial tras ausentarse de Catar 2022.

¡Así se jugará la última fecha de las #EliminatoriasSudamericanas! 🗓️



Assim será a última rodada das #EliminatoriasSudamericanas! 🔝 pic.twitter.com/N9GBHeyPOu — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 7, 2025

La derrota ante la Albiceleste anuló el sueño de la clasificación directa y el único camino ahora es la repesca, que se disputa en marzo de 2026 como un torneo entre seis selecciones de todos los continentes que lucharán por las dos últimas plazas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Puesto Selección PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Argentina 17 12 2 3 28 9 +22 38 2 Brasil 17 8 4 5 24 16 +8 28 3 Uruguay 17 7 6 4 22 12 +10 27 4 Ecuador 17 7 8 2 13 5 +8 26 5 Colombia 17 6 7 4 22 15 +7 25 6 Paraguay 17 6 7 4 13 10 +3 25 7 Venezuela 17 4 6 5 15 22 −7 18 8 Bolivia 17 5 2 10 16 35 −19 17 9 Perú 17 2 6 9 6 20 −14 12 10 Chile 17 2 4 11 9 27 −18 10

Programación Fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

18:00 | Ecuador vs. Argentina | Martes 9 de septiembre en el estadio Monumental

16:30 | Perú vs. Paraguay | Martes 9 de septiembre en el estadio Nacional

16:30 | Venezuela vs. Colombia | Martes 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín

16:30 | Bolivia vs. Brasil | Martes 9 de septiembre en el estadio Municipal El Alto

16:30 | Chile vs. Uruguay | Martes 9 de septiembre en el estadio Nacional