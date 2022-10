Tabla de posiciones Liga BetPlay 2022: partidos y resultados de la fecha 17

La Liga BetPlay 2022 empieza a definirse. El martes inició la decimoséptima jornada del Torneo Clausura con el duelo entre Patriotas vs. Pasto, La Equidad vs. Cortuluá y Deportivo Pereira vs. Envigado.

PARTIDOS FECHA 17 LIGA BETPLAY

Martes 11 de octubre

Patriotas 1-1 Pasto

La Equidad 1-1 Cortuluá

Deportivo Pereira 0-2 Envigado

Miércoles 12 de octubre

Águilas Doradas 2-2 Dep. Cali

América de Cali 1-1 Jaguares

Jueves 13 de octubre

15:10 | Tolima vs. Alianza Petrolera

18:00 | Junior vs. Unión Magdalena

20:05 | Once Caldas vs. Atlético Nacional

TABLA DE POSICIONES LIGA BETPLAY 2022