Táchira vs. The Strongest por Copa Libertadores 2026: a qué hora juegan y dónde ver partido de la Fase 1

Ver Táchira vs. The Strongest EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Polideportivo de Pueblo Nuevo por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 10 de febrero de 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 8:30 PM de Venezuela. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Perú y toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras. Recordemos que The Strongest venció 2-1 en condición de local a Deportivo Táchira en el duelo inicial.

