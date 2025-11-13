Se volvió loco: Cristiano Ronaldo es expulsado en el Portugal vs. Irlanda | VIDEO

Cristiano Ronaldo tuvo una mala noche en el Portugal vs. Irlanda , por las Eliminatorias UEFA 2026. A los 62′, el portugués fue expulsado por una mala reacción contra Finn Azaz, cuando el partido iba 2-0 en contra para los lusos.

Todo sucedió en una jugada de ataque para Portugal. Cristiano Ronaldo esperaba en el área el centro desde la izquierda, pero fue tomado por el rival irlandés. Esa acción descontroló al ‘Bicho’, quien giró el cuerpo e impactó su codo con la espalda de Azaz.

En un principio, el árbitro le mostró la tarjeta amarilla; sin embargo, el VAR lo invitó a revisar las imágenes y el juez cambió su decisión: tarjeta roja y expulsión para CR7.

Cristiano salió del campo con gestos de incomodidad por la decisión del árbitro. Además, fue aplaudido por los hinchas rivales, que en todo momento lo hicieron vivir un clima hostil.

El astro portugués se perderá el último partido de las Eliminatorias ante Armenia en Lisboa, donde Portugal buscará su clasificación directa al Mundial 2026.

