Ecuador vs Perú abren este miércoles 23 de junio la fecha 4 del Grupo B de la Copa América 2021, en un duelo en el que la Tri tiene la obligación de ganar. De no sumar los tres puntos, sería el principal candidato a no pasar a la siguiente fase. Entérate cómo seguir el partido en vivo por la señal de TC Televisión y de qué manera llegan ambas selecciones.

En sus últimos 4 cotejos, la selección ecuatoriana no ha conseguido victorias (3 derrotas y un empate), lo que ha llevado a que el técnico Gustavo Alfaro sea cuestionado. Ante Perú, debe conseguir un triunfo si tiene pretensiones de clasificar a cuartos de final. Pese a los malos resultados, el estratega argentino afirmó que su selección ha evolucionado en los dos juegos frente a Colombia y Venezuela. Atribuyó a desconcentraciones defensivas los goles que le encajó Venezuela. “Nosotros nos esforzamos mucho para generar y nos llegan muy fácil”, indicó.

Perú, por su parte, llega motivado tras su triunfo ante Colombia. El cuadro de Ricardo Gareca tiene 3 puntos en dos partidos y ante la Tricolor espera sellar su clasificación a cuartos de final. El último choque entre ambas selecciones tuvo lugar en Quito, el pasado 8 de junio, y fue victoria para la Blanquirroja por 2-1.

¿Dónde juegan Ecuador vs Perú?

Ecuador vs Perú chocan este miércoles 23 de junio en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, ubicado en la ciudad de Goiânia, estado de Goiás, Brasil. El estadio fue inaugurado en 1941 y debe su nombre al fundador de la capital goiana Pedro Ludovico Teixeira.

¿Cómo ver el Ecuador vs Perú por TC Televisión?

El Ecuador vs Perú será transmitido en el país sureño por TC Televisión, que adquirió parte de los derechos de la competencia. Además de ese partido, transmitirá los partidos de semifinales y la gran final en el mítico Maracaná. Si la Tricolor supera la primera fase, los partidos que afronte también serán transmitidos por TC Televisión.

Ecuador vs Perú: últimos resultados de cada selección

Ecuador:

20/06/21 Venezuela 2-2 Ecuador | Copa América

13/06/21 Colombia 1-0 Ecuador | Copa América

08/06/21 Ecuador 1-2 Perú | Eliminatorias Qatar 2022

04/06/21 Brasil 2-0 Ecuador | Eliminatorias Qatar 2022

17/11/20 Ecuador 6 - 1 Colombia

Perú:

20/06/21 Colombia 2-1 Perú | Copa América

17/06/21 Brasil 4-0 Perú | Copa América

08/06/21 Ecuador 2-1 Perú | Eliminatorias Qatar 2022

03/06/21 Perú 0 - 3 Colombia | Eliminatorias Qatar 2022

17/11/20 Perú 0 - 2 Argentina | Eliminatorias Qatar 2022

¿Quién es el árbitro del Ecuador vs Perú?

El Ecuador vs Perú será dirigido por el árbitro español Jesús Gil Manzano. Tendrá como a asistentes a sus compatriotas Diego Barbero y Ángel Nevado. En tanto, el cuarto árbitro será el argentino Patricio Loustau.

El también español José Luis Munuera estará encargado del VAR (Videoarbitraje). Jesús Gil Manzano se convirtió en el primer europeo en dirigir en la historia de la Copa América en el partido entre Chile y Bolivia.