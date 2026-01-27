Un hecho delicado sacudió el entorno de Adriano Leite Ribeiro luego de que su madre fuera víctima de una estafa. El exfutbolista brasileño denunció públicamente que una persona se hizo pasar por él para engañarla y obtener una importante suma de dinero, situación que provocó una airada reacción del exdelantero en redes sociales.

A través de un video difundido en sus plataformas, Adriano lanzó una dura advertencia al responsable del engaño. “A ese sinvergüenza de ahí, mejor que lo devuelvas, porque te voy a perseguir como un demonio”, expresó el exinternacional brasileño, visiblemente molesto por lo ocurrido con su madre.

Posteriormente, el exjugador del Inter de Milán amplió la denuncia con un mensaje escrito en el que detalló lo sucedido. “Estoy aquí para avisarle de algo muy serio. Mi madre acaba de depositar 15 mil y pico reales en una cuenta bancaria de alguien que se hacía pasar por mí”, señaló, remarcando el impacto emocional que le generó el engaño.

Mãe de Adriano é vítima de golpe, e Imperador manda recado: 'Vou atrás'.



"Minha mãe depositou R$ 15 mil e pouco. É melhor você devolver, cara. Vou atrás de tu que nem um car****. Quem tá falando é o Adriano. Vou te dar 24 horas."



🗞️ @UOL

🎥 Reprodução

Adriano fue enfático al marcar un límite en este tipo de situaciones. “¡Mi madre! Con madres, abuelas y familia no se juega”, añadió el exatacante, formado en Flamengo y recordado por su potencia y goles, pero también por una carrera marcada por episodios extradeportivos.

Según informó TyC Sports, el exfutbolista explicó que el estafador convenció a su madre de que había cambiado de número telefónico, algo que negó rotundamente. “Yo jamás cambié mi número”, sostuvo Adriano, quien fue autor de 27 goles con la selección brasileña.

Adriano fue de las mejores apariciones de Brasil, pero todo su talento y capacidad goleadora se vino abajo por su adicción al alcohol (Foto: Getty Images)

Finalmente, el exdelantero lanzó una amenaza directa al responsable del fraude. “Si no lo devuelves, ya verás si no descubro quién eras. Vas a ver al mismo diablo bajar a la tierra. Te doy 24 horas”, sentenció Adriano, dejando claro que no dejará pasar lo ocurrido.