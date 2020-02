Tras la llegada de Martin Braithwaite al Barcelona como forma de suplir las bajas de Dembélé y Suárez que ha tenido el cuadro catalán, Javier Aguirre, técnico del Leganés, analizó la salida de su exdelantero y mostró su incomodidad al respecto.

El director general del cuadro español, Martín Ortega, ya había mostrado su incomodidad ante la norma que le permitió al Barcelona fichar. "Consideramos que hay una normativa que no es justa, de la cual el Barcelona se ha beneficiado. El perjudicado es el Leganés”, manifestó a los medios de prensa.

Ortega continuó diciendo que si bien la actuación del Barcelona fue correcta, pues pagaron la cláusula de 18 millones por Braithwaite, fue la normativa vigente la que permitió que su club se quede con un jugador menos.

En sintonía con el discurso del directivo, Javier Aguirre, técnico del Leganés, dio sus impresiones sobre la transacción. “Nunca me había pasado que te saquen a un jugador en un día, no te lo imaginas”, contó.

🔊 @QSetien : "@MartinBraith viene en un estado de forma idóneo. Estamos seguros de que nos va a ayudar mucho, ha venido con muchas ganas e ilusión" pic.twitter.com/nrIbRbEnVU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 21, 2020

Descontento general en el Leganés

Sin embargo, Aguirre no se mostró muy a favor de la salida de su anterior delantero. “No sé qué le va a aportar Braithwaite al Barcelona, no lo voy a decir. Ellos sabrán por qué le ficharon…”, agregó.

Finalmente, el estratega mencionó que a pesar de la salida de dos jugadores de su vestuario, siente que los restantes se encuentran en un buen estado anímico y pelearán por la permanencia en primera división.

“Creo que nos chingaron, como se dice en México. Tú no te imaginas que yendo en último lugar nos zumben a dos jugadores, así, pum, ventilao’. Pero hoy ha salido el sol y mientras la FIFA nos deje jugar con 11, fantástico. Yo estoy contento con lo que tengo”, sentenció.

El Leganés se encuentra en el puesto 19 de LaLiga Santander. Con 19 puntos en 24 partidos, se encuentran en la zona de descenso junto al Espanyol y al Mallorca.

MÁS EN DT

TE PUEDE INTERESAR