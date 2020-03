Técnico Parreira comparó el 7-1 de Brasil 2014 con el 11-S

Sao Paulo (DPA). El ex técnico de la selección brasileña de fútbol Carlos Alberto Parreira comparó hoy la histórica goleada por 7-1 que Alemania le aplicó a su equipo en el Mundial con el ataque terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York. “Fue un apagón, un descontrol total del equipo. No se puede explicar. Nuestro equipo era bueno, no era el mejor, pero no era para un 7 a 1. No da para sentir nada, uno no lo cree. Es igual a (lo que ocurrió con) las Torres Gemelas, cayó la primera torre y uno no lo cree, piensa que es ficción”, dijo el entrenador en declaraciones al canal SporTV. Según el ex técnico de su país en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Alemania 2006, en el segundo tiempo la situación cambió y Brasil tuvo “buenas posibilidades” de descontar la desventaja. “Pensé que (la goleada) iba a parar en cinco”, confesó. Parreira agregó, asimismo, que el ex técnico Luiz Felipe Scolari fue muy claro respecto a qué tipo de juego pretendía que sus pupilos le hicieran a Alemania. “'Felipao' fue claro: ‘No quiero quedarme esperando a Alemania, quiero salir. ¿Ustedes qué piensan?’ Es importante que el jugador también opine. Fue una decisión casi colectiva”, precisó.