Costa Rica vs. El Salvador EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 27 de marzo por la penúltima jornada de las Eliminatorias Concacaf para el Mundial Qatar 2022 a partir de las 4:05 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Estadio Cuscatlán y contará con la transmisión de Teletica (Canal 7), TCS Go y Canal 4. Además, en territorio mexicano podrás seguirlo por ESPN 2 y Star Plus (Star+).

Costa Rica visita a El Salvador por la jornada 13 de las Eliminatorias Concacaf | Fuente: @fedefutbolcrc

La ‘Selecta’ llega a este encuentro tras empatar de visita 1-1 frente a Jamaica. Eric Zavaleta adelantó el marcador a los 21 minutos, sin embargo, Andre Gray emparejó el compromiso a favor de los locales (72′). Aunque, antes del partido, la ‘Azul y blanca’ ya estaba eliminada.

Con ese resultado, El Salvador subió hasta el sexto lugar al sumar 12 puntos. Pese a que las esperanzas de clasificar son nulas, el equipo espera culminar de la mejor manera el octagonal para darle una alegría a su hinchada.

COSTA RICA VS. EL SALVADOR: HORARIO

Perú: 4:05 p. m.

Ecuador: 4:05 p. m.

Colombia: 4:05 p. m.

México: 3:05 p. m.

Argentina: 6:05 p. m.

Chile: 6:05 p. m.

Uruguay: 6:05 p. m.

Por su parte, el equipo de Costa Rica llega motivado a este partido tras vencer (1-0) a Canadá con gol de Celso Borges a los 45′+1′ en condición de local. Con este resultado, llegó hasta el cuarto puesto (zona repechaje) al sumar 19 unidades.

En la víspera del compromiso ante El Salvador, el técnico de los ‘Ticos’, Luis Fernández Suárez, confesó que luchará hasta el final para conseguir el cupo al Mundial. “Tenemos un grupo muy unido en el objetivo de clasificar. El partido va a ser muy emocional y espero que sigamos teniendo los resultados como hasta ahora y conseguir el objetivo de ganar el partido”, señaló en conferencia de prensa.

“Nos falta mucho por trabajar. Estamos basando el equipo para que defensivamente seamos fuertes y aún nos falta mucho para que la parte ofensiva sea mucho mejor. Tenemos un grandísimo arquero y una muy buena defensa y a partir de eso debemos seguir mejorando en el juego”, añadió.

De la misma manera, el DT de Costa Rica elogió a su rival de turno. “Hay selecciones que han merecido otra suerte y una de ellas es El Salvador. Busco la manera de no pensar en que están eliminados. Me gusta la manera en que juega el equipo”, señaló.

Es importante mencionar que la última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue el 10 de octubre del 2021 por la primera rueda de las Eliminatorias. Los ‘Ticos’ vencieron por 2-1 con goles de Bryan Ruiz y Celso Borges, mientras que Jairo Henríquez había adelantado el marcador.

COSTA RICA VS. EL SALVADOR: CANAL TV

El partido por el octagonal final de las Eliminatorias Concacaf será transmitido por Teletica y Canal 7 para Costa Rica, mientras que las personas que viven en El Salvador podrán disfrutar el compromiso mediante la señal de TCS y Canal 4.

ALINEACIONES PROBABLES, COSTA RICA VS. EL SALVADOR

Costa Rica: Navas, Oviedo., Calvo, Vargas, Watson, Valverde, Torres, Borges, Tejeda, Martínez y Campbell.

El Salvador: González, Larín, Domínguez, Orellana, Tamacas, Calvillo, Rodríguez, Zavaleta, Bonilla, Cerén y Henríquez.

