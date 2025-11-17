Teletica EN VIVO : es el canal que transmite el partido de Costa Rica vs Honduras por la sexta y última fecha del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf . ¿Cómo ver Teletica Canal 7 EN VIVO? Para que puedas ver Teletica Canal 7 EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Para ver el partido por televisión abierta, deberás conectar una antena a tu televisión y sintonizar el canal 7 GRATIS. Si lo quieres ver por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Cabletica, Colbi, Tigo, Telecable, Sky, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de TDMAX, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.

