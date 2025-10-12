Redacción EC
Redacción EC

Teletica EN VIVO: es el canal que transmite el partido de vs por la cuarta fecha del Grupo C de las. ¿Cómo ver Teletica Canal 7 EN VIVO? Para que puedas ver Teletica Canal 7 EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Para ver el partido por televisión abierta, deberás conectar una antena a tu televisión y sintonizar el canal 7 GRATIS. Si lo quieres ver por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Cabletica, Colbi, Tigo, Telecable, Sky, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de TDMAX, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.

VIDEO RECOMENDADO

Eliminatorias Concacaf 2026
Sigue todos los detalles de los partidos de las Eliminatorias Concacaf, rumbo al Mundial del 2026. Horarios, canales, dónde juegan y más aquí, en El Comercio.

TAGS