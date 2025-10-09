Televen EN VIVO: es el canal que pasa el juego de Venezuela vs. Argentina este viernes 10 de octubre por el amistoso internacional. ¿Cómo ver Televen EN VIVO? Para que puedas ver Televen EN VIVO en Venezuela, puedes hacerlo por señal abierta, cable o streaming. Si deseas verlo por TV abierta, deberás conectar una antena a tu televisor. Si lo quieres ver por cable, deberás contratar el servicio de cualquier operador como: SimpleTV, Inter, NetUno, Supercable, Movistar TV, entre otras. Y finalmente, si quieres seguir el juego de La Vinotinto por streaming, sigue la cuenta oficial de SimpleTV.

