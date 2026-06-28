Por Redacción EC

Pepe, histórico exfutbolista de la selección de Portugal, sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía junto a Teófilo Cubillas en sus redes sociales, tras el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026. La imagen rápidamente se volvió viral por reunir a dos referentes de distintas generaciones.

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