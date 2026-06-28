Pepe, histórico exfutbolista de la selección de Portugal, sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía junto a Teófilo Cubillas en sus redes sociales, tras el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026. La imagen rápidamente se volvió viral por reunir a dos referentes de distintas generaciones.

Ambos coincidieron en el estadio durante el encuentro disputado en Miami, donde compartieron momentos en la previa y posterior al compromiso. La presencia del peruano, invitado como embajador, no pasó desapercibida para los protagonistas del torneo.

Cubillas, considerado uno de los mejores futbolistas peruanos de la historia, mantiene una estrecha relación con figuras del fútbol internacional.

La imagen difundida por Pepe generó múltiples reacciones entre hinchas y exjugadores, quienes destacaron el encuentro entre dos íconos del fútbol mundial.