Por Redacción EC

Marc-André ter Stegen fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Ajax de Ámsterdam, luego de concretarse su cesión por una temporada procedente del FC Barcelona. El experimentado portero alemán de 34 años afrontará así un nuevo reto en el fútbol neerlandés con el objetivo de sumar minutos y volver a su mejor nivel competitivo.

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