Marc-André ter Stegen fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Ajax de Ámsterdam, luego de concretarse su cesión por una temporada procedente del FC Barcelona. El experimentado portero alemán de 34 años afrontará así un nuevo reto en el fútbol neerlandés con el objetivo de sumar minutos y volver a su mejor nivel competitivo.

The signing you’ve all been waiting for. pic.twitter.com/B1AX7y0t3e — AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026

El acuerdo contempla un préstamo hasta el 30 de junio de 2027. En cuanto al aspecto económico, el Barcelona asumirá cerca del 90% del salario del guardameta, mientras que el Ajax cubrirá el 10% restante, cifra que podría incrementarse en función de los partidos que dispute durante la temporada. Además, la operación incluye una opción de compra no obligatoria para el club neerlandés.

Uno de los factores clave en la llegada de Ter Stegen fue el interés del técnico Míchel Sánchez, quien ya lo dirigió anteriormente durante su breve paso cedido por el Girona. El entrenador español apostó por su incorporación como pieza fundamental en el nuevo proyecto deportivo del Ajax, que busca volver a competir en lo más alto tras una campaña irregular.

En ese contexto, el arquero alemán se suma a una reconstrucción liderada por la dirección deportiva encabezada por Jordi Cruyff, donde también destaca la presencia de su compatriota Julian Brandt. En tanto, su salida del Barcelona responde a la falta de continuidad bajo las órdenes de Hansi Flick, donde perdió terreno ante Joan García, además de arrastrar problemas físicos en los últimos tiempos. Con este movimiento, Ter Stegen apunta a recuperar ritmo, confianza y protagonismo internacional.