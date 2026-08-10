La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) expresó este lunes 10 de agosto su solidaridad con las personas y comunidades afectadas por el fuerte terremoto que sacudió diferentes regiones de Colombia durante la mañana.

A través de un comunicado oficial, la FCF envió un mensaje de acompañamiento a los damnificados y mencionó especialmente a las comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, departamentos que sintieron con fuerza el movimiento telúrico.

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FCF envió un mensaje de fortaleza a los afectados

En su comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol señaló que permanece atenta a la situación que atraviesan las comunidades golpeadas por el sismo.

“Desde la FCF enviamos un mensaje de fortaleza y acompañamiento a todas las personas que han vivido esta situación, especialmente a quienes han sufrido pérdidas o afectaciones”, señaló la institución.

La FCF también incluyó en su mensaje a las demás regiones del país que pudieron verse afectadas por el movimiento.

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Terremoto de 7,4 tuvo epicentro en Chocó

El sismo ocurrió durante la mañana de este lunes 10 de agosto. Según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de aproximadamente 96 kilómetros. El terremoto fue registrado a las 7:34 a. m. y se sintió en amplias zonas del territorio colombiano.

La profundidad del movimiento permitió que las ondas sísmicas fueran percibidas en distintas regiones, incluyendo sectores del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

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Cali, Pereira y otras ciudades reportaron afectaciones

La fuerza del terremoto provocó escenas de preocupación en distintas ciudades. En Cali se reportaron daños en estructuras y situaciones que obligaron a evacuar algunos establecimientos.

En Pereira, el aeropuerto también sufrió afectaciones y las operaciones fueron suspendidas temporalmente. La Aeronáutica Civil informó que otras cinco terminales aéreas también tuvieron interrupciones en sus operaciones como consecuencia de la emergencia.

La situación generó además evacuaciones preventivas y evaluaciones de infraestructura en diferentes puntos del país.

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