La reacción de la Federación Colombiana de Fútbol tras el fuerte sismo que sacudió Colombia. Foto: EFE
La reacción de la Federación Colombiana de Fútbol tras el fuerte sismo que sacudió Colombia. Foto: EFE
Por Redacción EC

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) expresó este lunes 10 de agosto su solidaridad con las personas y comunidades afectadas por el fuerte terremoto que sacudió diferentes regiones de Colombia durante la mañana.

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