The Best 2019: Alisson Becker, nombrado el mejor arquero de la temporada Alisson Becker ganó el premio The Best 2019 a mejor portero del año. El '1' de Brasil ganó la Copa América, la Champions League. En 57 partidos jugados, acumuló 32 vallas invictas

Alisson Becker, el mejor portero del mundo en el 2019. (Foto: ESPN)