The Best: Jürgen Klopp fue elegido mejor técnico de la última temporada El estratega de Liverpool fue reconocido con el premio The Best en el histórico Teatro La Scala de Milán. El alemán superó a Pep Guardiola Mauricio Pochettino en las votaciones

Klopp conquistó la Champions League con Liverpool. (Foto: AFP) Klopp conquistó la Champions League con Liverpool. (Foto: AFP)