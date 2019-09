The Best 2019: Megan Rapinoe ganó el premio a mejor jugadora del año Megan Rapinoe, una de las estandartes de la selección de Estados Unidos, ha conseguido el galardón The Best 2019 a mejor futbolista, rama femenina, de la temporada

Campeona del mundo y voz del fútbol femenino, Megan Rapinoe se lleva el premio este año. (Foto: ESPN)