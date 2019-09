The Best 2019: repasa todos los detalles de la gala de la FIFA en la que se consagró Lionel Messi | VIDEO

Lionel Messi fue elegido el lunes como el Mejor Futbolista del Año y se quedó con el premio "The Best" de la FIFA.

Messi superó en la votación al delantero portugués Cristiano Ronaldo, de la Juventus, y al defensor Virgil van Dijk, del Liverpool, quien aparecía como el gran candidato para quedarse con el trofeo.

"A pesar de lo lindo que son estos reconocimientos, lo principal es lo colectivo (...) Disfrutar esto con mi familia es algo único. Muchísimas gracias a todos", dijo el capitán del Barcelona y la selección argentina tras recibir el premio.

Klopp conquistó la Champions League con Liverpool. (Foto: AFP)

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool que la temporada pasada conquistó la Champions League, se quedó con el premio a Mejor Entrenador, superando a Pep Guardiola y al argentino Mauricio Pochettino.

"He tenido la suerte de entrenar a jugadores increíbles. Este es un premio individual, pero represento a mucha gente", dijo el alemán homenajeando a sus dirigidos.

Alisson Becker, el mejor portero del mundo en el 2019. (Foto: AFP)

El premio a Mejor Arquero fue para el brasileño Alisson, portero del Liverpool campeón de Europa y de la selección de Brasil que ganó la Copa América.

"He trabajado muy duro (...) No tengo palabras para expresar mi gratitud. Tengo orígenes muy humildes pero he luchado para llegar hasta aquí", dijo Alisson al recibir la estatuilla.

The Best 2019: con Messi y Ronaldo, el espectacular once de la temporada. (Foto: AFP)

El 11 ideal quedó conformado por Alisson; Matthijs De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk, Marcelo; Luca Modric, Frenkie De Jong, Eden Hazard; Kylian Mbappé, Messi y Ronaldo.

El premio al Juego Limpio fue para el Leeds United de Marcelo Bielsa. El entrenador argentino ordenó a sus jugadores que se dejaran convertir un gol después que su equipo anotara ante Aston Villa en una jugada que continuó pese a que un futbolista rival estaba en el suelo lesionado.

El húngaro Daniel Zsori se quedó con el premio Puskas al Mejor Gol, una hermosa chilena en un partido de liga, en una terna en la que superó a Messi y al colombiano Juan Fernando Quintero.



The Best 2019 | Transmisión EN VIVO

The Best 2019 | Todos los ganadores

The Best 2019 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE sigue la premiación a los mejores de la temporada en la gala organizada por la FIFA desde el Teatro alla Scala de la ciudad de Milán este lunes 23 de septiembre desde la 1:00 p.m. (horario peruano).

The Best 2019 EN VIVO sigue EN DIRECTO la entrega de premios de la FIFA | ONLINE. (Video: FIFA / Foto: Captura de pantalla)

The Best 2019: horarios en el mundo

The Best 2019: horarios en el mundo. (Foto: FIFA)

Perú 1:00 p.m.

Ecuador 1:00 p.m.

Colombia 1:00 p.m.

México 1:00 p.m.

Bolivia 2:00 p.m.

Paraguay 2:00 p.m.

Venezuela 2:00 p.m.

Argentina 3:00 p.m.

Chile 3:00 p.m.

Uruguay 3:00 p.m.

Brasil 3:00 p.m.

España 10:00 p.m.

Italia 10:00 p.m.

The Best 2019: todos los premios

The Best 2019: todos los premios. (Foto: Twitter)

The Best 2019: canales de transmisión

El evento será transmitido a través de la señal de DirecTV Sports. Los canales de FIFA en YouTube y Facebook también estarán disponibles para no perderse el minuto a minuto, entrevistas, incidencias y todos los ganadores.

Los mejores de la pasada temporada, entre el 16 de julio de 2018 y el 19 de julio de 2019, serán reconocidos en la ceremonia que tendrá como presentadores al holandés Ruud Gullit y la periodista Ilaria D’Amico.

The best 2019: candidatos a mejor jugador

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Virgil Van Dijk son los aspirantes para ganar el The Best al mejor jugador. Mientras que las estadounidenses Alex Morgan, Megan Rapinoe y la inglesa Lucy Bronze son las finalistas para la futbolista destacada.

Jürgen Klopp, Pep Guardiola y Mauricio Pochettino buscarán distinguirse como el mejor técnico de la campaña anterior. La estadounidense Jill Ellis, el inglés Phil Neville y la holandesa Sarina Wiegman aspiran el premio en la categoría femenina.

La gala milanesa también premiará al mejor guardameta del año, con Alisson Becker como favorito ante Marc-André Ter Stegen y Ederson Moraes. La chilena Christiana Endler, la sueca Hedvig Lindahl y la holandesa Sari van Veenendaal optan al homólogo premio en categoría femenina.

The Best 2019: candidatos a mejor entrenador

Entre los demás premios que se otorgarán en la noche de Milán está el para el mejor aficionado, al que apuntan la brasileña Silvia Grecco, el uruguayo Justo Sánchez y los seguidores de la selección holandesa en el último Mundial femenino.

También se conocerá el once del año FIFA FIFpro (masculino y femenino), el mejor gol del año (Premio Puskás), entre otros.

