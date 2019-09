The Best 2019: Sari van Veenendaal ganó el premio a la mejor portera del año La guardameta holandesa, Sari van Veenendaal, se impuso en la ceremonia de premiación de The Best 2019 a Christiane Endler y Hedvig Lindahl

Sari van Veenendaal, ganadora del premio The Best 2019 a la mejor portera. (Foto: ESPN)