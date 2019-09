The Best 2019: conoce al ganador del Mejor Jugador FIFA | Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Virgil Van Dijk

The Best 2019 EN VIVO | ONLINE sigue los detalles este lunes 23 de septiembre (1:00 pm. VER EN DIRECTO vía DirecTV Sports) de la entrega al ganador del Mejor Jugador FIFA. Los nominados son Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Virgil van Dijk.

The Best 2019 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE sigue la ceremonia que premiará al mejor jugador. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Virgil Van Dijk son los finalistas en la gala de este lunes 23 de septiembre desde la 1:00 p.m. (horario peruano) en el Teatro alla Scala de Milán.

The Best 2019: horarios en el mundo

The Best 2019: horarios en el mundo. (Foto: FIFA)

Perú 1:00 p.m.

Ecuador 1:00 p.m.

Colombia 1:00 p.m.

México 1:00 p.m.

Bolivia 2:00 p.m.

Paraguay 2:00 p.m.

Venezuela 2:00 p.m.

Argentina 3:00 p.m.

Chile 3:00 p.m.

Uruguay 3:00 p.m.

Brasil 3:00 p.m.

España 10:00 p.m.

Italia 10:00 p.m.

The Best 2019: todos los premios

The Best 2019: todos los premios. (Foto: Twitter)

Premio The Best al Jugador de la FIFA 2019

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA 2019

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino de 2019

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino de 2019

Premio The Best al Guardameta de la FIFA 2019

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA 2019

Premio Puskás de la FIFA 2019

Premio Fair Play de la FIFA 2019

Premio a la Afición de la FIFA 2019

FIFA FIFPro World11 Masculino 2019

FIFA FIFPro World11 Femenino 2019

The Best 2019: canales de transmisión

El evento será transmitido a través de la señal de DirecTV Sports. Los canales de FIFA en YouTube y Facebook también estarán disponibles para no perderse el minuto a minuto, entrevistas, incidencias y todos los ganadores.

Cristiano Ronaldo, Juventus, Lionel Messi, del Barcelona, y Virgil Van Dijk, del Liverpool, pugnarán este lunes por el premio FIFA The Best a mejor jugador del año, en una gala que se celebrará por primera vez en el histórico Teatro La Scala de Milán.

El holandés, que conquistó la sexta Champions League de la historia del Liverpool y que ya fue premiado en agosto por la UEFA como mejor jugador del año, se perfila como principal favorito para suceder al croata Luka Modric, que fue The Best en la última temporada.

The Best 2019: conoce al ganador del Mejor Jugador FIFA | Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Virgil Van Dijk. (Foto: Twitter)

Van Dijk llega a Milán tras consagrarse como uno de los mejores defensas del mundo y puede hacer historia al ser el primer zaguero en conquistar este premio, que alcanza la cuarta edición y que vio triunfar hasta este momento a Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y a Modric (2018).

Peleará contra el propio ‘CR7’, quien acabó su primera temporada con el Juventus conquistando la Serie A y la Supercopa y anotando 28 goles, aunque llegará por primera vez a la gran gala de la FIFA sin el título de campeón de Europa en su bolsillo.

El tercer candidato es Lionel Messi, quien tuvo un año asombroso a nivel personal, en el que marcó 51 goles en 50 partidos, y en el que se coronó con la décima Liga española de su carrera.

Sin embargo, la campaña del jugador de Barcelona fue amargada por la eliminación en semifinales contra el Liverpool (Champions League), con contundente remontada incluida.

