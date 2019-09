Mourinho troleó a un periodista en la gala de los Premios The Best FIFA 2019 | VIDEO El estratega portugués reconoció que su despido del Manchester United estaba justificado, pero aclaró que el equipo no la pasa mejor en la Premier League tras su involuntaria partida. También tuvo un particular momento con un periodista

- / - Mourinho troleó a un periodista en la gala de los Premios The Best FIFA 2019 | VIDEO. (Foto: Captura de pantalla) - / - Mourinho troleó a un periodista en la gala de los Premios The Best FIFA 2019 | VIDEO. (Foto: AFP) - / - Mourinho troleó a un periodista en la gala de los Premios The Best FIFA 2019 | VIDEO. (Foto: AFP) - / - Mourinho troleó a un periodista en la gala de los Premios The Best FIFA 2019 | VIDEO. (Foto: AFP) - / - Mourinho troleó a un periodista en la gala de los Premios The Best FIFA 2019 | VIDEO. (Foto: AFP) - / - Mourinho troleó a un periodista en la gala de los Premios The Best FIFA 2019 | VIDEO. (Foto: AFP) - / -