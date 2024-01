La enésima consagración monárquica del rey Lionel Messi comenzó hace cuatro meses. Desde sus modernas oficinas en Zúrich, la FIFA preparó una alfombra roja para que desfile el dueño de la corona hasta enero 2025. Sus encargados de comunicaciones enviaron un correo el 15 de septiembre para invitarnos a votar. Lo más importante aparecía resaltado: el periodo de selección no incluía el Mundial Qatar 2022. Y en esas dos líneas del mensaje se puede explicar, sin tanto rodeo, por qué ha sido tan polémico que no gane el noruego Erling Haaland. La complejidad de las reglas de juego y un problema de comprensión lectora fueron determinantes para que el imperio vikingo todavía tenga que esperar.

Tengo las credenciales para votar desde el inicio de la premiación en el 2016. Recibimos usuarios, contraseñas y el acceso a una aplicación donde se guardan los votos de periodistas deportivos de todo el mundo, los entrenadores de las selecciones y los capitanes de los equipos, tanto masculino como femenino. La responsabilidad es grande así que lo primero que tocaba era liberarnos de cualquier apasionamiento y entender que esta premiación es un galardón al rendimiento dentro de un periodo establecido.

En el caso del fútbol femenino, se evaluó desde agosto 2022 a agosto 2023. Donde sí se estableció una diferencia fue en el balompié de varones. Los meses para tomar cuenta corrían desde el 19 de diciembre del 2022 hasta agosto del 2023. El Mundial de Qatar quedaba descartado en el análisis.

En estos siete años, he votado en el fútbol masculino. Los nominados se establecieron, entre agosto a setiembre del año pasado, a través de un panel de expertos donde aparecen nombres como el de Petr Cech, Didier Drogba, Rio Ferdinand, Kaká, Mario Kempes y Park Ji-Sung.

Con el planel establecido tocaba votar. Más allá de cualquier revisión estadística, el primer descarte tenía que ser el máximo torneo ganado. Sin Mundial, quedaba la Champions. Y allí lo del Manchester City era indiscutible, no solo porque ganó ese campeonato, sino porque también se llevó la Liga Premier inglesa y la Copa FA de este país.

Ya en medio de un universo más reducido, la lista de futbolistas se reducía a nombres como los de Erling Haaland, Kevin de Bruyne o Rodri. Era difícil descartar nombres en un equipo repleto de figuras repotenciadas como colectivo. Con más de 50 goles, por ser goleador de la Champions y de la Premier, decidí que mi voto sea por Erling Haaland. Repito, para este premio votan futbolistas capitanes, entrenadores, periodistas y los fans. A nivel de prensa, como era esperado, el triunfo de Haaland fue abrumador 729 votos contra 315 de Messi.

-Los números o la pasión-

¿Y entonces por qué ganó Messi? De los cuatro grupos de votación el que más pesa es el de los capitanes de selecciones. Y allí ganó Messi con 677 votos contra 557 de Haaland. A estos futbolistas les enviaron las mismas reglas de juego, también recibieron un correo donde estaba destacado que el Mundial 2022 no figuraba en esta premiación. Las preguntas aquí son ¿cuántos votaron por Messi sin leer las normas? ¿cuántos sí las leyeron pero igual votaron por Messi como reconocimiento total a su gloriosa carrera? Ese ítem es el que abre esta controversia.

Como periodista acepto totalmente que los votos de los que entran a la cancha pese mucho más. Una curiosidad aquí en el Perú, es que como técnico de la Bicolor votó Juan Reynoso, porque aún estaba en funciones en la fecha de cierre. Haaland también se impuso en el voto de los entrenadores (541 contra 476 de Messi). La ‘Pulga’, donde sí obtuvo una victoria abrumadora fue en el voto del público (613 mil contra 365 mil del atacante del City).

Lo que no termina de entenderse es que estos premios como The Best o Balón de Oro son por el rendimiento en los meses de la temporada. Para eso están las estadísticas, las páginas especializadas, la frialdad de los números. Porque si el criterio fuera la estética o las emociones generadas por minutos, faltarían premios para danzarines como Ronaldinho Gaucho (solo ganó un Balón de Oro).

Lionel Messi sí merece ser reconocido como el mejor de la historia, pero los criterios en The Best o en el Balón de Oro son otros. De todos modos, es válido el argumento de quienes escogieron el nombre de Lionel en la aplicación de la FIFA. Hay miles que sienten que mientras el ‘10′ argentino siga jugando, todos los premios deben ser para él. Otros somos como el padre de Haaland. Por varios días seguiremos con cara de buscar una explicación.

