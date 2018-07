The Best: FIFA anunciará hoy a los 10 candidatos para ganar el premio La FIFA dará a conocer este lunes a los futbolistas que pelearán por el premio The Best, que distingue al mejor jugador de la última temporada

Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann y Lionel Messi son fijos en la lista. Antoine Griezmann es campeón del mundo con Francia. Neymar también tendría su lugar entre los 10 mejores. Luka Modric tuvo un gran mundial con Croacia y fue elegido el mejor de torneo. Kylian Mbappé tiene grandes opciones por el gran mundial que hizo. Cristiano Ronaldo es el último ganador de The Best.