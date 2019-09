The Best: ¿Por qué Virgil van Dijk debería ganar el premio de la FIFA? La FIFA dio a conocer a los tres finalistas para el The Best que coinciden con los del premio de la UEFA. Virgil van Dijk va por su segundo galardón frente a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El holandés Virgil van Dijk ya ganó el premio de Mejor Jugador UEFA y es el gran candidato para quedarse con el The Best y el Balón de Oro. (Foto: AFP) AFP