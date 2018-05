The Strongest recibirá al Bolívar (4:15 p.m. EN VIVO ONLINE vía Tigo Sports Bolivia) este domingo por el partido de vuelta de la semifinal de la Liga boliviana. La ‘Academia’ está obligada a ganar en el Estadio Hernando Siles de La Paz, si desea acceder a la final del campeonato.

El ‘Equipo Atigrado’ consiguió una importante victoria por 1-0 en su visita al los ‘Celestes’ el pasado fin de semana. Pablo Escobar fue el autor del único gol del encuentro en el minuto 82.

El conjunto del Bolívar, quien no aprovechó su localía, no pudo terminar la primera final con once hombres sobre el campo. Ronald Raldes fue expulsado al minuto 93 del encuentro.

Ambas escuadras se enfrentaron, además de la semana pasada, en dos ocasiones durante el año. Los dos equipos pudieron saborear la victoria.

La otra llave de la semifinal de la Liga boliviana es entre San José y Wilstermann. Este último lleva la ventaja de llegar a la final tras ganar de visita por 4-2.