The Strongest vs. Guabirá: se enfrentan por la tercera fecha del Torneo Clausura The Strongest visita este domingo (02:00 pm. / EN VIVO ONLINE vía Tigo Sports) el estadio Gilberto Parada para medirse ante Guabirá, por la tercera jornada del campeonato de Bolivia

The Strongest visita este domingo (02:00 pm. / EN VIVO ONLINE vía Tigo Sports) el estadio Gilberto Parada para medirse ante Guabirá, por la tercera jornada del campeonato de Bolivia. (Foto: Facebook)