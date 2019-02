EN VIVO | The Strongest vs. Libertad: VER empate 0-0 por la Copa Libertadores 2019 

VER AQUÍ The Strongest vs. Libertad EN VIVO EN DIRECTO VIVO ONLINE GRATIS: por la Copa Libertadores 2019 | Con el sueño de llegar a la fase de grupos intacto, Libertad y The Strongest se vuelven a ver las caras en el duelo de vuelta en la fase 2 de la Copa Libertadores. En el estadio Dr. Nicolás Leoz de Asunción desde las 16:15 horas (Perú y Colombia), ambos equipos buscarán romper la paridad (1-1) que obtuvieron en la ida en La Paz. Para ver fútbol en vivo, hay que elegir entre las opciones de app móviles (beIN Sports Connect), canales de TV (FOX Sports 3) y páginas webs (El Comercio). Este Diario se encargará de llevar las incidencias y goles del encuentro.

En el duelo de ida entre The Strongest vs. Libertad en Bolivia quedó empatado 1-1 y, según el técnico de Libertad, Leonel Álvarez, "aún perdiendo 1 a 0 (en La Paz) nos hubiéramos ido contentos", aseguró previo al duelo contra The Strongest, a quien ya enfrentó en la fase de grupos de la Copa Libertadores del año pasado.

Este duelo corresponde a la segunda fase del torneo continental. El ganador entre Libertad y The Strongest se enfrentará al vencedor de la llave entre Atlético Nacional (Colombia) y Deportivo La Guaira (Venezuela). Finalmente, el mejor de esta serie llegará a la fase de grupo con Gremio de Brasil, U. Católica (Chile y Rosario Central (Argentina).

El Comercio se encargará de llevarle a todos sus lectores las incidencias y goles del The Strongest vs. Libertad EN VIVO y EN DIRECTO a través de su plataforma web. Puede seguir el minuto a minuto desde antes de iniciado el encuentro por Copa Libertadores 2019.

Libertad vs. The Strongest: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por la Copa Libertadores 2019?

Libertad: Martín Silva - Iván Piris, Luis Cardozo, Paulo Da Silva, Ayrton Cougo - Ángel Lucena, Sergio Aquino, Blas Cáceres, Adrián Martínez - Antonio Bareiro y Óscar Cardozo.

DT: Leonel Álvarez.

The Strongest: Daniel Vaca - Fernando Marteli, Adolfo Machado, Marvin Bejarano, Rudy Cardozo - Diego Wayar, Raúl Castro, Walter Veizaga, Dany Curé - Rolando Blackburn y Jair Reinoso.

DT: Pablo Escobar.

Libertad vs. The Strongest: ¿A qué hora es el partido?

México: 15:51 horas

Perú: 16:15 horas

Colombia: 16:15 horas

Ecuador: 16:15 horas

Estados Unidos: 16:15 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 17:15 horas

Bolivia: 17:15 horas

Argentina: 18:15 horas

Paraguay: 18:15 horas

Chile: 18:15 horas

Uruguay: 18:15 horas

Brasil: 19:15 horas

España: 22:15 horas

Italia: 22:15 horas

Francia: 22:15 horas

Japón: 06:15 horas (jueves 14 de febrero)



Libertad vs. The Strongest: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por la Copa Libertadores?

Argentina Fox Sports 3 Cono Sur, FOX Play Sur

Australia beIN Sports 1, beIN Sports Connect, Kayo Sports

Bolivia Fox Sports 3 Cono Sur

Brasil FOX Sports 3 Brasil

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile Fox Sports 3 Cono Sur, Fox Sports 3 Chile, FOX Play Sur

Colombia FOX Play Sur, Fox Sports 3 Cono Sur, Fox Sports 3 Colombia

Ecuador Fox Sports 3 Cono Sur, FOX Play Sur

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand

Paraguay Fox Sports 3 Cono Sur

Perú FOX Play Sur, Fox Sports 3 Cono Sur, Fox Sports 3 Peru

Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT

Uruguay FOX Play Sur, Fox Sports 3 Cono Sur

Libertad vs. The Strongest: Últimos partidos del Libertad

22/01/19 DIP Sol de América 2 - 0 Libertad

27/01/19 DIP Libertad 1 - 0 Cerro Porteño

01/02/19 DIP Club Guaraní 3 - 1 Libertad

05/02/19 COL The Strongest 1 - 1 Libertad

09/02/19 DIP Libertad 4 - 0 General Díaz

Libertad vs. The Strongest: Últimos partidos de The Strongest

26/01/19 LFP Royal Pari 5 - 0 The Strongest

30/01/19 LFP The Strongest 4 - 1 Real Potosí

02/02/19 LFP Oriente Petrolero 2 - 1 The Strongest

05/02/19 COL The Strongest 1 - 1 Libertad

09/02/19 LFP The Strongest 5 - 0 Sport Boys